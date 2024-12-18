Инопланетянин из Кувейта: археологи нашли "внеземную" статуэтку, которой 7 000 лет (фото)

В одном из древнейших поселений Аравийского полуострова археологи нашли странный артефакт. Фигурка с раскосыми глазами, плоским носом и удлиненным черепом поразительно похожа на инопланетянина.

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На севере Кувейта археологи нашли глиняную фигурку возрастом 7 000 лет, которая имеет поразительное сходство с современными представлениями о внеземных существах. Несмотря на свой странный вид, этот артефакт отражает стиль, который обычно ассоциируется с древним месопотамским искусством, пишет Live Science.

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Фигурку с раскосыми глазами, плоским носом и удлиненным черепом обнаружили в Бахри 1, одном из древнейших известных поселений на Аравийском полуострове. Раскопки на этом месте, которое существовало между 5500 и 4900 годами до нашей эры, ведет с 2009 года совместная кувейтско-польская команда.

Фигурку с раскосыми глазами, плоским носом и удлиненным черепом обнаружили в одном из древнейших известных поселений на Аравийском полуострове Фото: wikimedia

Это поселение заселяли представители убейдской культуры, известной своими характерными керамическими изделиями и статуэтками. Исследователи из Варшавского университета отметили, что этот артефакт — первый в своем роде, найденный в Кувейте или в Персидском заливе. Его материал, месопотамская глина, контрастирует с местной керамикой, демонстрируя культурное влияние убейдцев и торговые практики в регионе.

Ученые описали это место как "доисторический перекресток культурного обмена", где убейдцы взаимодействовали с неолитическими обществами, сочетая традиции и художественные средства выражения. Хотя статуэтку обнаружили в, казалось бы, обычном месте, ее символическое значение совпадает с подобными артефактами, найденными в месопотамских захоронениях.

Эксперты предполагают, что фигурка может отражать практику формирования головы, форму искусственной деформации черепа, что прослеживается в останках скелетов из убейдских мест захоронений. Этот обычай, вероятно, заимствованный из Ирана, получил распространение в пятом тысячелетии до нашей эры, служа маркером идентичности или статуса в их общинах. Исследователи отметили потенциал артефакта пролить свет на ритуальную и социальную динамику убейдской культуры.

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Поскольку раскопки продолжаются и запланированы дальнейшие исследования, это открытие предоставляет новые перспективы на древние связи между Персидским заливом и Месопотамией, демонстрируя историческое значение региона как центра культурного взаимодействия.

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