Сотни мумий и золотые артефакты: в Египте раскопали древнюю гробницу эпохи Птолемеев (фото)

В египетской провинции Минья археологи обнаружили неразграбленные гробницы с сотнями мумий и драгоценными артефактами. Ученые датируют находки эпохой Птолемеев и отмечают важность открытия.

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На археологическом участке Аль-Банаса в египетской провинции Минья, археологи обнаружили гробницы, украшенные яркими надписями и ритуальными сценами. Среди главных находок — мумии и погребальные предметы, в частности 13 золотых языков и ногтей, которые дают представление о богатом историческом и культурном наследии региона, пишет Arkeonews.

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Возглавляемая археологической миссией "Оксиринх" Института древних исследований Ближнего Востока Барселонского университета под руководством Игнаси-Ксавьера Адиего, команда раскопок обнаружила артефакты, которые углубляют наше понимание погребальных традиций и религиозных практик Древнего Египта.

Исследователи обнаружили 52 мумии эпохи Птолемеев и 13 золотых языков и ногтей, символизирующих готовность к потусторонней жизни Фото: University of Barcelona

Исследователи обнаружили 52 мумии эпохи Птолемеев и 13 золотых языков и ногтей, символизирующих готовность к потусторонней жизни. Примечательно, что одна мумия имела два золотых языка, а другая — ногти, покрытые золотыми пластинами.

Среди других артефактов — терракотовая фигура Гарпократа, амулеты божеств Тота, Исиды и Гора, а также сердце скарабея, найденное в своем первоначальном положении. Эти предметы демонстрируют сложные погребальные обычаи и значение религиозной символики в эпоху Птолемеев.

Раскопки также открыли птолемеевскую гробницу, содержавшую около 300 мумий. Ее три погребальные камеры, украшенные полихромными сценами и текстами, изображают ритуалы и божественные фигуры, такие как Анубис, Осирис, Атум и Нут.

Особенно впечатляет дизайн потолка с богиней Нут в окружении звезд и священных лодок с Хепри, Ра и Атумом на ярко-синем фоне. Лицо одной мумии, позолоченное, будто забальзамированное Анубисом, свидетельствует о мастерстве древнеегипетских погребальных практик.

Руководитель испанской миссии доктор Эстер Понс Мелладо обратила внимание на гробницу с прямоугольным колодцем, ведущим к камерам, которые использовались для совместных захоронений, тщательно обустроенных в соответствии с культурными традициями. Другая шахта в гробнице вела к камере, принадлежавшей человеку, идентифицированному как "Вен Нефер", чья семья изображена преподносящей дань таким богам, как Анубис и Гор.

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Эти открытия дополняют более ранние находки на этом месте, включая византийскую базилику, храм Осириса и гробницы саитского, греко-римского и римского периодов. Вместе эти артефакты демонстрируют историческое значение Аль-Банаса и его роль как культурного и религиозного центра разных эпох.

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