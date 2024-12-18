Сотні мумій та золоті артефакти: у Єгипті розкопали древню гробницю епохи Птолемеїв (фото)

У єгипетській провінції Мінья археологи виявили нерозграбовані гробниці із сотнями мумій та дорогоцінними артефактами. Вчені датують знахідки епохою Птолемеїв та відзначають важливість відкриття.

Related video

На археологічній ділянці Аль-Банаса в єгипетській провінції Мінья, археологи виявили гробниці, прикрашені яскравими написами та ритуальними сценами. Серед головних знахідок — мумії та поховальні предмети, зокрема 13 золотих язиків і нігтів, які дають уявлення про багату історичну та культурну спадщину регіону, пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Очолювана археологічною місією "Оксиринх" Інституту стародавніх досліджень Близького Сходу Барселонського університету під керівництвом Ігнасі-Ксав'єра Адієго, команда розкопок виявила артефакти, які поглиблюють наше розуміння похоронних традицій та релігійних практик Стародавнього Єгипту.

Дослідники виявили 52 мумії епохи Птолемеїв та 13 золотих язиків та нігтів, що символізують готовність до потойбічного життя Фото: University of Barcelona

Дослідники виявили 52 мумії епохи Птолемеїв та 13 золотих язиків та нігтів, що символізують готовність до потойбічного життя. Примітно, що одна мумія мала два золотих язики, а інша — нігті, вкриті золотими пластинами.

Серед інших артефактів — теракотова фігура Гарпократа, амулети божеств Тота, Ісіди та Гора, а також серце скарабея, знайдене у своєму первісному положенні. Ці предмети демонструють складні поховальні звичаї та значення релігійної символіки в епоху Птолемеїв.

Розкопки також відкрили птолемеївську гробницю, що містила близько 300 мумій. Її три поховальні камери, прикрашені поліхромними сценами й текстами, зображують ритуали й божественні фігури, такі як Анубіс, Осіріс, Атум і Нут.

Особливо вражає дизайн стелі з богинею Нут в оточенні зірок і священних човнів з Хепрі, Ра та Атумом на яскраво-синьому тлі. Обличчя однієї мумії, позолочене, ніби забальзамоване Анубісом, свідчить про майстерність давньоєгипетських поховальних практик.

Керівник іспанської місії доктор Естер Понс Мелладо звернула увагу на гробницю з прямокутним колодязем, що веде до камер, які використовувалися для спільних поховань, ретельно облаштованих відповідно до культурних традицій. Інша шахта в гробниці вела до камери, що належала людині, ідентифікованій як "Вен Нефер", чия сім'я зображена підносячи данину таким богам, як Анубіс і Гор.

Важливо

Загублена долина міст: вчені розповіли про найгучніше відкриття 2024 року

Ці відкриття доповнюють більш ранні знахідки на цьому місці, включаючи візантійську базиліку, храм Осіріса і гробниці саїтського, греко-римського і римського періодів. Разом ці артефакти демонструють історичне значення Аль-Банаса та його роль як культурного і релігійного центру різних епох.

Раніше Фокус писав про моторошну знахідку у Нідерландах. Археологи виявили підлогу з кісток, яка датується XV століттям н. е.

Також ми розповідали про унікальну знахідку пошуковця з Південного Уельсу. Після двох років безрезультатних пошуків з металошукачем, чоловік знайшов перше золото, яке вже оголосили скарбом.