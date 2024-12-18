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Сотні мумій та золоті артефакти: у Єгипті розкопали древню гробницю епохи Птолемеїв (фото)

Аль-Банаса, Єгипет, розкопки, археологи, археологія, гробниця, мумії, поховання, золото, артефакти, божество
Фото: University of Barcelona | Учені датують знахідки епохою Птолемеїв

У єгипетській провінції Мінья археологи виявили нерозграбовані гробниці із сотнями мумій та дорогоцінними артефактами. Вчені датують знахідки епохою Птолемеїв та відзначають важливість відкриття.

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На археологічній ділянці Аль-Банаса в єгипетській провінції Мінья, археологи виявили гробниці, прикрашені яскравими написами та ритуальними сценами. Серед головних знахідок — мумії та поховальні предмети, зокрема 13 золотих язиків і нігтів, які дають уявлення про багату історичну та культурну спадщину регіону, пише Arkeonews.

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Очолювана археологічною місією "Оксиринх" Інституту стародавніх досліджень Близького Сходу Барселонського університету під керівництвом Ігнасі-Ксав'єра Адієго, команда розкопок виявила артефакти, які поглиблюють наше розуміння похоронних традицій та релігійних практик Стародавнього Єгипту.

Аль-Банаса, Єгипет, розкопки, археологи, археологія, гробниця, мумії, поховання, золото, артефакти, божество Fullscreen
Дослідники виявили 52 мумії епохи Птолемеїв та 13 золотих язиків та нігтів, що символізують готовність до потойбічного життя
Фото: University of Barcelona

Дослідники виявили 52 мумії епохи Птолемеїв та 13 золотих язиків та нігтів, що символізують готовність до потойбічного життя. Примітно, що одна мумія мала два золотих язики, а інша — нігті, вкриті золотими пластинами.

Серед інших артефактів — теракотова фігура Гарпократа, амулети божеств Тота, Ісіди та Гора, а також серце скарабея, знайдене у своєму первісному положенні. Ці предмети демонструють складні поховальні звичаї та значення релігійної символіки в епоху Птолемеїв.

Розкопки також відкрили птолемеївську гробницю, що містила близько 300 мумій. Її три поховальні камери, прикрашені поліхромними сценами й текстами, зображують ритуали й божественні фігури, такі як Анубіс, Осіріс, Атум і Нут.

Особливо вражає дизайн стелі з богинею Нут в оточенні зірок і священних човнів з Хепрі, Ра та Атумом на яскраво-синьому тлі. Обличчя однієї мумії, позолочене, ніби забальзамоване Анубісом, свідчить про майстерність давньоєгипетських поховальних практик.

Керівник іспанської місії доктор Естер Понс Мелладо звернула увагу на гробницю з прямокутним колодязем, що веде до камер, які використовувалися для спільних поховань, ретельно облаштованих відповідно до культурних традицій. Інша шахта в гробниці вела до камери, що належала людині, ідентифікованій як "Вен Нефер", чия сім'я зображена підносячи данину таким богам, як Анубіс і Гор.

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Ці відкриття доповнюють більш ранні знахідки на цьому місці, включаючи візантійську базиліку, храм Осіріса і гробниці саїтського, греко-римського і римського періодів. Разом ці артефакти демонструють історичне значення Аль-Банаса та його роль як культурного і релігійного центру різних епох.

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