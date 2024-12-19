Нашел во время купания: сотрудник польского музея вытащил из реки древний меч (фото)

В Польше работник Музея армии обнаружил средневековый меч, который датируется IX-X веками. Эта редкая находка теперь стала частью коллекции.

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Музей армии в Белостоке, Польша, недавно пополнил свою коллекцию редким раннесредневековым мечом викингского типа, датированным IX или X веком. Эту находку обнаружил работник музея во время купания в реке Супрасль, пишет Arkeonews.

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Меч, обнаруженный сотрудником музея Щепаном Скибицким, является одной из немногих подобных находок, найденных в Польше. Скибицкий наткнулся на артефакт во время ныряния в изгибе реки, где эрозия обнажила залежи песка.

Вспоминая тот момент, он сказал: "На глубине около 120 см я заметил интересный предмет, который оказался мечом! Тогда я впервые и в последний раз закричал от радости под водой". Благодаря своему опыту Скибицкий смог обезопасить реликвию и сообщить о ней соответствующие органы.

Эксперты считают, что меч может быть связан с викингами или балтийскими культурами, исходя из его мастерства. Хотя деятельность викингов в Польше ограничена, исторические свидетельства указывают на их присутствие в ключевых коммерческих и административных центрах в тот период.

Уникальный дизайн рукояти отражает влияние викингов и одновременно намекает на возможный вклад балтийского сообщества. Доктор Рышард Казимежак из Университета Николая Коперника описал меч как "уникальный благодаря своей форме, очертаниям и сохранению органического материала, видимого на рукоятке".

Сам клинок имеет видимые следы конфликта, такие как микротрещины, царапины и занозы, вероятно, от боевого использования. По словам Роберта Садовского, директора Музея армии, средняя часть меча подверглась значительному износу, поскольку именно она поглощала больше всего ударов во время боя. Эти детали позволяют заглянуть в историю меча и бурные времена, в которые он использовался.

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После обнаружения меч прошел регистрацию под наблюдением провинциального консерватора памятников, прежде чем стать частью коллекции Музея армии. Консервационные работы под руководством специалистов Института археологии Университета Николая Коперника обеспечили сохранность этого необычайного артефакта для будущих поколений.

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