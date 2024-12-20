Символ союза и единения: новая теория меняет представление о Стоунхендже (фото)

Британский ученый представил новую теорию, которая может объяснить не только происхождение Стоунхенджа, но и то, почему для его строительства использовали камни со всей Британии.

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Более пяти тысячелетий после своего строительства Стоунхендж остается источником благоговения и интриги, скрывая подробности о своем происхождении. Недавние находки показали, что центральный камень перевезен на расстояние более 700 километров с севера Шотландии до его нынешнего местоположения на Солсберийской равнине, пишет The Guardian.

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Более века эксперты считали, что высокие сарсены Стоунхенджа происходят с расстояния около 30 километров, тогда как меньшие "голубые камни" происходят из Уэльса. Однако открытие шотландского происхождения алтарного камня вызвало сенсацию во всем мире.

Теперь археолог и специалист Майк Паркер Пирсон из Университетского колледжа Лондона предлагает интересное объяснение, почему камни переместили на такие невероятные расстояния. Он утверждает, что Стоунхендж мог служить объединяющим символом для ранних земледельческих общин по всей Британии, построенный во времена культурного стресса. Алтарный камень, по его мнению, это — подарок или знак союза из далекого шотландского памятника.

Паркер Пирсон обращает внимание на уникальные строительные особенности Стоунхенджа, такие как обширная каменная отделка и перемычки, а также беспрецедентное использование материалов, привезенных со всей Британии и Ирландии. В своем новом исследовании он описывает памятник как "материальный и монументальный микрокосм" Британских островов, выделяя как его политическое значение, так и духовное назначение.

Ученый отрицает древние теории о том, что Стоунхендж функционировал как храм, календарь или обсерватория, зато утверждает, что его знаменитое выравнивание по солнцестоянию, возможно, не было его основным назначением.

Британский ученый представил новую теорию, которая может объяснить не только происхождение Стоунхенджа Фото: Daily Mail

Зато исследователь считает, что Стоунхендж символизировал быстрые изменения в мире. Он предполагает, что алтарный камень, который часто не замечают из-за его плоского положения под поваленным сарсеном, когда-то установили в соответствии с практиками каменных кругов на северо-востоке Шотландии. В пользу этой теории свидетельствует вероятность того, что алтарный камень был частью более раннего памятника, тщательно отобранного и перевезенного на новое место.

Хотя Оркни как место происхождения камня отвергли, археологи сейчас исследуют другие потенциальные места его находки. Считается, что алтарный камень установили около 2500 года до н. э., в период, обозначенный значительными культурными сдвигами, когда в Британию прибыли новые группы из континентальной Европы. Паркер Пирсон отмечает, что этот "первый контакт", возможно, стал катализатором строительства второй фазы Стоунхенджа, попыткой утвердить единство между существующими общинами и новоприбывшими.

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Несмотря на эти усилия, генетические исследования показывают, что новоприбывшие племена в конце концов вытеснили предыдущее неолитическое население. Однако Стоунхендж сохранил свое значение, став памятником, который приняли новые жители.

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