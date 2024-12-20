Китаянкам-блогершам запретили выдавать себя за арабских принцесс для продажи "ширпотреба"

В китайском сегменте соцсетей среди местных лидеров общественного мнения набирает популярность тренд на якобы принадлежность к королевским семьям Ближнего Востока. Таким образом удается продать своим подписчикам намного больше различного товара, как правило, некачественного.

Related video

В Китае были заблокированы аккаунты инфлюенсеров, выдававших себя за "принцесс Ближнего Востока" с целью продвижения товаров. Об этом пишет South China Morning Post.

К примеру, некая Ло Цзялинь, имеющая 100 000 подписчиков в соцсети, поделилась видео, на котором она позирует перед роскошной виллой, одетая в элегантное вечернее платье золотого цвета и украшенная ярким нефритовым ожерельем. Обнимая мужчину арабской внешности, она утверждала что это ее муж — молодой принц из богатой и влиятельной саудовской семьи.

Важно

Наняла актеров, чтобы сыграли семью: женщина "раскрутила" мужа на деньги и фейковую свадьбу

Она заявила, что собирается переезжать в Саудовскую Аравию вместе с мужем, поэтому распродает "сотни миллионов активов" в Китае.

Во время прямой трансляции лидер общественного мнения предлагала различные товары с надписями "Французские духи" и "Британское королевское стиральное средство" по цене менее 50 юаней (7 долларов США).

Однако многие зрители скептически отнеслись к этому, удивляясь, почему принц и принцесса продают обычные вещи, а не предметы роскоши. В то же время сомневающихся модератор мгновенно удалял из трансляции.

Кроме того, еще одна блогерша, одетая в традиционную ближневосточную одежду с платком на голове, сидела в роскошном автомобиле рядом со своим "дубайским принцем". Она объявила о планах развестись с мужем и намерена продавать товары по сниженным ценам, чтобы ликвидировать активы.

В ходе трансляций было продано 300 пар чулок по цене 6 юаней, то есть меньше доллара, а также зафиксировано более 1000 заказов на 2 кг "британского стирального порошка" по 6,99 юаня за штуку.

Как отмечается, инфлюенсеры нанимали иностранных актеров, чтобы те выдавали себя за принцев и принцесс, продавая при этом некачественные товары. Их аккаунты впоследствии были забанены, а товары сняты с продажи.

Китайское сообщество Дубая также опубликовало заявление, в котором разъясняется, что ни один из членов королевской семьи из арабских государств не давал разрешения на продажу прямых трансляций в Китае.

Феномен вирусной прямой трансляции "Принцессы Ближнего Востока" вызвал широкие обсуждения в социальных сетях материкового Китая.

"Моя мать однажды купила духи за 30 юаней (4 доллара США) у так называемой принцессы, и они ужасно пахли. Не ведитесь на дешевые предложения; это явное мошенничество, нацеленное на пожилых людей с плохим суждением", — поделился пользователь на Weibo.

Напомним, в Китае арестовали мужчину, который бросил больную раком жену. Он был приговорен к году лишения свободы условно.

Также Фокус писал, что сотрудника в китайской компании уволили из-за сна на рабочем месте. Подав в суд, уволенный получил 48 тысяч долларов компенсации.