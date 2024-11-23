Нарушил клятву: в Китае арестован мужчина, бросивший жену, больную раком

Фэн ухаживал за больной женой, но спустя несколько месяцев он стал уезжать в другой город, чтобы избежать ответственности. Женщина была вынуждена занимать деньги на оплату дорогостоящих медицинских услуг.

В Китае разгорелся скандал после того, как мужчина, известный по фамилии Фэн, оставил свою жену Ван спустя всего два месяца после свадьбы, когда у нее был диагностирован терминальный рак кишечника. Его поступок вызвал шквал критики в социальных сетях, особенно после того, как он был осужден судом в провинции Аньхой. Об этом пишет SCMP.

Супруги поженились в 2022 году, но вскоре после свадьбы жизнь молодой пары изменилась. У Ван обнаружили рак на поздней стадии. Изначально Фэн ухаживал за больной женой, но спустя несколько месяцев он стал использовать рабочие поездки в другой город как предлог, чтобы избежать ответственности. Все попытки семьи Ван связаться с ним через звонки, сообщения и даже полицию не увенчались успехом.

В то время как Ван проходила длительное лечение, она была вынуждена занимать деньги на оплату дорогостоящих медицинских услуг. Несмотря на все усилия, женщина скончалась, проведя более 200 дней в больнице.

Семья Ван подала иск против Фэна, обвиняя его в отказе заботиться о жене и неучастии в расходах на лечение. Более того, мужчина дважды предлагал развод, пока его жена была тяжело больна. Отец Ван осудил зятя за его поведение, назвав его "порочным" и отметив, что семья неоднократно безуспешно пыталась достучаться до него.

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Суд округа Шитай приговорил Фэна к году лишения свободы условно, ссылаясь на его бездействие и нарушение супружеских обязанностей. После длительных переговоров с семьей покойной Фэн добился их прощения.

История вызвала широкий резонанс в китайских социальных сетях. Многие пользователи осудили Фэна за его бесчеловечное отношение.

"Он бросил жену, когда она нуждалась в нем больше всего. Это недопустимо", — написал один из комментаторов. Другие назвали его поступок "аморальным" и "хладнокровным".

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