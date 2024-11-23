Порушив клятву: у Китаї заарештовано чоловіка, який кинув дружину, хвору на рак

Фен доглядав за хворою дружиною, але через кілька місяців він став їхати в інше місто, щоб уникнути відповідальності. Жінка була змушена позичати гроші на оплату дорогих медичних послуг.

У Китаї розгорівся скандал після того, як чоловік, відомий на прізвище Фен, залишив свою дружину Ван лише за два місяці після весілля, коли в неї було діагностовано термінальний рак кишківника. Його вчинок викликав шквал критики в соціальних мережах, особливо після того, як він був засуджений судом у провінції Аньхой. Про це пише SCMP.

Подружжя одружилося 2022 року, але незабаром після весілля життя молодої пари змінилося. У Ван виявили рак на пізній стадії. Спочатку Фен доглядав за хворою дружиною, але через кілька місяців він став використовувати робочі поїздки в інше місто як привід, щоб уникнути відповідальності. Усі спроби сім'ї Ван зв'язатися з ним через дзвінки, повідомлення і навіть поліцію не увінчалися успіхом.

У той час як Ван проходила тривале лікування, вона була змушена позичати гроші на оплату дорогих медичних послуг. Попри всі зусилля, жінка померла, провівши понад 200 днів у лікарні.

Сім'я Ван подала позов проти Фена, звинувачуючи його у відмові піклуватися про дружину і неучасті у витратах на лікування. Ба більше, чоловік двічі пропонував розлучення, поки його дружина була тяжко хвора. Батько Ван засудив зятя за його поведінку, назвавши її "порочною" і зазначивши, що сім'я неодноразово безуспішно намагалася достукатися до нього.

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Суд округу Шитай засудив Фена до року позбавлення волі умовно, посилаючись на його бездіяльність і порушення подружніх обов'язків. Після тривалих переговорів із сім'єю покійної Фен домігся їхнього прощення.

Історія викликала широкий резонанс у китайських соціальних мережах. Багато користувачів засудили Фена за його нелюдське ставлення.

"Він кинув дружину, коли вона потребувала його найбільше. Це неприпустимо", — написав один із коментаторів. Інші назвали його вчинок "аморальним" і "холоднокровним".

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