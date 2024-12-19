Наняла актеров, чтобы сыграли семью: женщина "раскрутила" мужа на деньги и фейковую свадьбу

Подозрение у мужчины возникло, когда он случайно увидел сообщение чата на телефоне Сяоюй, где она жаловалась на то, что он "постоянно просит встречи" и обещала "действовать по сценарию".

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В Китае замужняя женщина выманила деньги у холостяка, который захотел на ней жениться. Она устроила аферу, а ее и ее семью сыграли нанятые актеры. Об этом пишет издание scmp.com.

Так, в полицию обратился мужчина, в заявил, что его невеста — мошенница. Потерпевший по имени Синь из провинции Хубэй в центральном Китае познакомился с женщиной, которая назвалась Сяоюй. Она увидела его контактную информацию в рекламе планирования свадьбы и связалась с ним в августе 2022 года.

Сяоюй, родом из восточной китайской провинции Цзянсу, призналась в любви Синь только через месяц после их первой онлайн-встречи. Когда они начали планировать свой брак в прошлом году, она сообщила Синь, что он должен заплатить ее семье выкуп за невесту в размере 188 000 юаней (26 000 долларов США) в соответствии с местными обычаями.

В январе прошлого года Синь накупил подарков на 10 000 юаней для семьи невесты и хотел с ними познакомиться, но женщина заявила, что больна и перенесла знакомство со своей семьёй.

В течение следующего года она неоднократно вымогала у мужа деньги то на операцию матери, то на подарки для сестры и между тем отказывалась встретиться с мужем не в онлайн. За год влюбленный мужчина перевел Сяоюй более 220 000 юаней.

В апреле Сяоюй наконец согласилась встретиться с Синь и познакомить его со своими родителями и сестрой. На встрече мужчина обнаружил, что возлюбленная выглядит "иначе", на что она ответила, что ее фотографии в интернете были очень "отфотошоплены".

Через месяц семья Синь встретилась с семьей невесты, чтобы обсудить организацию свадьбы, во время которой Синь перечислил 40 000 юаней на подготовку к свадьбе.

Подозрение у Синь возникло, когда он случайно увидел сообщение чата на телефоне Сяоюй, где она жаловалась на то, что он "постоянно просит встречи" и обещала "действовать по сценарию".

Сама же Сяоюй заявила, что кто-то другой использовал ее учетную запись. На следующий день ее сестра Сяомао лично встретилась с Синь и сообщила ему, что Сяоюй "в депрессии", и попросила его расстаться с ней.

Синь после этого решил поговорить с невестой и поехал к ней домой. Он позвонил ей, когда уже был рядом с домом. На месте мужчина увидел, что трубку взяла "сестра" Сяоюй. Поэтому он понял, что именно Сяомао была той "невестой", с которой он, как он считал, встречался два года.

Жених обратился в полицию, которая выяснила, что мошенницей была замужняя женщина Чжоу. Она наняла актеров, чтобы изобразить ее семью и себя, чтобы продолжать вытягивать деньги из Синь.

В общем она выманила у мужчины 480 000 юаней (65 000 долларов США).

Напомним, что в Китае женщина заработала $ 42 000 за 3 месяца на одиноких мужчинах. Она зарегистрировала быстрый брак, а вскоре после этого подала на развод. Она не вернула мужу выкуп за себя, как за невесту в 170 000 юаней и даже забрала некоторое совместное имущество, включая автомобиль, который он купил для нее.