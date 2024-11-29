В Китае женщина заработала $42 000 за 3 месяца на одиноких мужчинах: как ей это удалось

Во многих случаях лишь через несколько дней после того, как клиенты-мужчины встретились с женщинами, организованными агентством, они соглашались жениться. Они подписывали контракты с агентством и платили сотни тысяч юаней в качестве выкупа за невесту.

В Китае правоохранители разоблачили мошенническую схему одного из брачных агентств. Там регистрировали мгновенные браки, брали деньги с клиентов-мужчин, а потом новоиспеченные жены устраивать им невыносимую жизнь, чтобы развестись. Об этом пишет South China Morning Post.

Так, агентство попало под пристальное внимание полиции за то, что его работники выманивали значительные суммы денег у одиноких мужчин, а некоторые женщины выдавали себя за потенциальных невест. Некоторые из этих женщин за несколько месяцев заработали до 300 000 юаней (42 000 долларов США).

Согласно заявлению суда в Гуйян, провинция Гуйчжоу, полицейский участок в районе Хуагуоюань получил 180 сообщений о мошенничестве со сватовством с марта прошлого года.

За этот период суд решил 50 споров, связанных со значительными "выкупами" за сватовство.

Некоторые сотрудники активно искали одиноких мужчин из небольших и отдаленных городов по всей стране, тогда как другие сосредотачивались на вербовке одиноких женщин, большинство из которых были разведены и в долгах, убеждая их принять участие в мошенничестве с целью обмана клиентов-мужчин.

Во многих случаях лишь через несколько дней после того, как клиенты-мужчины встретились с женщинами, организованными агентством, они соглашались жениться. Они подписывали контракты с агентством и платили сотни тысяч юаней в качестве выкупа за невесту.

Эти браки называют "быстрыми свадьбами", поскольку невесты часто сбегали, исчезали или давили на мужчин, чтобы они расстались различными способами, включая частые конфликты после короткого периода вместе.

Как сообщается, одна женщина заработала 300 000 юаней за три месяца, вступив в несколько молниеносных браков. Согласно сообщениям, она зарегистрировала брак с клиентом в декабре прошлого года, а вскоре после этого подала на развод, заявив о домашнем насилии. Она не вернула мужу выкуп за себя, как за невесту в 170 000 юаней и даже забрала некоторое совместное имущество, включая автомобиль, который он купил для неё.

После развода женщина продолжала ходить на свидания вслепую, а агентство скрывало ее статус развода.

Пострадавший от брачной аферы Ляо приехал в Гуйян из своего родного города в центральной провинции Хубэй, чтобы встретиться с женщиной, которую представило агентство, с которой он зарегистрировал брак только через два дня. Он также заплатил денежный подарок в размере 118 000 юаней (16 000 долларов США) семье невесты.

В течение двух месяцев после свадьбы жена Ляо часто оставляла мужа одного и просила, чтобы он купил ей дом и машину, и часто ссорилась с ним. Позже Ляо обнаружил, что она скрывала тот факт, что имеет пятерых детей. Когда Ляо обратился с просьбой вернуть средства в агентство в Гуйяне, он обнаружил, что компанию закрыли из-за полицейского расследования.

Бывший представитель службы поддержки клиентов в одном из агентств перед полицейским рейдом сообщил, что недостатка в клиентах-мужчинах нет в Китае.

"Мы совсем не беспокоимся об источнике клиентов-мужчин. Их много по всей стране", — цитирует работника. "Мы можем отобрать клиента-мужчину для свиданий вслепую из 40 до 50 кандидатов ежедневно".

Он отметил, что после усиленных репрессий со стороны властей Гуйяна некоторые из этих агентств перенесли свою деятельность в соседнюю провинцию Юньнань.

Напомним, что мужчина аннулировал брак, когда увидел медицинскую книжку жены. Она до бракосочетания скрыла историю борьбы с психическим заболеванием и запись в медицинской книге о перенесенной гистерэктомии.