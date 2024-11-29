У Китаї жінка заробила $ 42 000 за 3 місяці на самотніх чоловіках: як їй це вдалося

У багатьох випадках лише через кілька днів після того, як клієнти-чоловіки зустрілися з жінками, організованими агентством, вони погоджувалися одружитися. Вони підписували контракти з агентством і платили сотні тисяч юанів як викуп за наречену.

У Китаї правоохоронці викрили шахрайську схему одного із шлюбних агентств. Там реєстрували миттєві шлюби, брали гроші з клієнтів-чоловіків, а потім новоспечені дружини влаштовувати їм нестерпне життя, щоб розлучитися. Про це пише South China Morning Post.

Так, агентство потрапило під пильну увагу поліції за те, що його працівники виманювали значні суми грошей у самотніх чоловіків, а деякі жінки видавали себе за потенційних наречених. Деякі з цих жінок за кілька місяців заробили до 300 000 юанів (42 000 доларів США).

Згідно із заявою суду в Гуйян, провінція Гуйчжоу, поліцейська дільниця в районі Хуагуоюань отримала 180 повідомлень про шахрайство зі сватаннями з березня минулого року.

За цей період суд вирішив 50 спорів, пов’язаних зі значними "викупами" за сватання.

Деякі співробітники активно шукали самотніх чоловіків з невеликих і віддалених міст по всій країні, тоді як інші зосереджувалися на вербуванні самотніх жінок, більшість із яких були розлученими та в боргах, переконуючи їх взяти участь у шахрайстві з метою обману клієнтів-чоловіків.

У багатьох випадках лише через кілька днів після того, як клієнти-чоловіки зустрілися з жінками, організованими агентством, вони погоджувалися одружитися. Вони підписували контракти з агентством і платили сотні тисяч юанів як викуп за наречену.

Ці шлюби називають "швидкими весіллями", оскільки наречені часто втікали, зникали або тиснули на чоловіків, щоб вони розлучилися різними способами, включаючи часті конфлікти після короткого періоду разом.

Як повідомляється, одна жінка заробила 300 000 юанів за три місяці, вступивши в кілька блискавичних шлюбів. Згідно з повідомленнями, вона зареєструвала шлюб із клієнтом у грудні минулого року, а незабаром після цього подала на розлучення, заявивши про домашнє насильство. Вона не повернула чоловікові викуп за себе, як за наречену в 170 000 юанів і навіть забрала деяке спільне майно, включаючи автомобіль, який він купив для неї.

Після розлучення жінка продовжувала ходити на побачення наосліп, а агентство приховувало її статус розлучення.

Постраждалий від шлюбної афери Ляо приїхав до Гуйян зі свого рідного міста в центральній провінції Хубей, щоб зустрітися з жінкою, яку представило агентство, з якою він зареєстрував шлюб лише через два дні. Він також заплатив грошовий подарунок у розмірі 118 000 юанів (16 000 доларів США) родині нареченої.

Протягом двох місяців після весілля дружина Ляо часто лишала чоловіка самого і просила, щоб він купив їй будинок і машину, і часто сварилася з ним. Пізніше Ляо виявив, що вона приховувала той факт, що має п'ятьох дітей. Коли Ляо звернувся з проханням повернути кошти в агентство в Гуйяні, він виявив, що компанію закрили через поліцейське розслідування.

Колишній представник служби підтримки клієнтів в одному з агентств перед поліцейським рейдом повідомив, що нестачі в клієнтах-чоловіках немає в Китаї.

"Ми зовсім не турбуємося про джерело клієнтів-чоловіків. Їх багато по всій країні", – цитує працівника. "Ми можемо відібрати клієнта-чоловіка для побачень наосліп із 40 до 50 кандидатів щодня".

Він зазначив, що після посилених репресій з боку влади Гуйяна деякі з цих агенцій перенесли свою діяльність до сусідньої провінції Юньнань.

Нагадаємо, що чоловік анулював шлюб, коли побачив медичну книжку дружини. Вона до одруження приховала історію боротьби з психічним захворюванням та запис у медичній книзі про перенесену гістеректомію.