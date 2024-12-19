Найняла акторів, щоб зіграли родину: жінка "розкрутила" чоловіка на гроші і фейкове весілля

Підозра у чоловіка виникла, коли він випадково побачив повідомлення чату на телефоні Сяоюй, де вона скаржилася на те, що він "постійно просить зустрічі" і обіцяла "діяти за сценарієм".

Related video

У Китаї заміжня жінка виманила гроші в холостяка, який захотів на ній одружитися. Вона влаштувала аферу, а її та її родину зіграли найняті актори. Про це пише видання scmp.com.

Так, до поліції звернувся чоловік, у заявив, що його наречена — шахрайка. Потерпілий на ім’я Сінь із провінції Хубей у центральному Китаї познайомився з жінкою, яка назвалася Сяоюй. Вона побачила його контактну інформацію в рекламі планування весілля та зв’язалася з ним у серпні 2022 року.

Сяоюй, родом зі східної китайської провінції Цзянсу, зізналася в коханні Сінь лише через місяць після їхньої першої онлайн-зустрічі. Коли вони почали планувати свій шлюб минулого року, вона повідомила Сінь, що він повинен заплатити її родині викуп за наречену в розмірі 188 000 юанів (26 000 доларів США) відповідно до місцевих звичаїв.

У січні минулого року Сінь накупив подарунків на 10 000 юанів для родини нареченої і хотів з ними познайомитися, але жінка заявила, що хвора і перенесла знайомство зі своєю родиною.

Протягом наступного року вона неодноразово вимагала в чоловіка гроші то на операцію матері, то на подарунки для сестри і між тим відмовлялася зустрітися з чоловіком не в онлайн. За рік закоханий чоловік переказав Сяоюй понад 220 000 юанів.

У квітні Сяоюй нарешті погодилася зустрітися з Сінь і познайомити його зі своїми батьками та сестрою. На зустрічі чоловік виявив, що кохана виглядає "інакше", на що вона відповіла, що її світлини в інтернеті були дуже "відфотошоплені".

Через місяць сім'я Сінь зустрілася з сім'єю нареченої, щоб обговорити організацію весілля, під час якої Сінь перерахував 40 000 юанів на підготовку до весілля.

Підозра у Сінь виникла, коли він випадково побачив повідомлення чату на телефоні Сяоюй, де вона скаржилася на те, що він "постійно просить зустрічі" і обіцяла "діяти за сценарієм".

Сама ж Сяоюй заявила, що хтось інший використовував її обліковий запис. Наступного дня її сестра Сяомао особисто зустрілася з Сінь і повідомила йому, що Сяоюй "в депресії", і попросила його розлучитися з нею.

Сінь після цього вирішив поговорити з нареченою і поїхав до неї додому. Він зателефонував їй, коли вже був поруч з будинком. На місці чоловік побачив, що трубку взяла "сестра" Сяоюй. Тож він зрозумів, що саме Сяомао була тією "нареченою", з якою він, як він вважав, зустрічався два роки.

Наречений звернувся до поліції, яка з'ясувала, що шахрайкою була заміжня жінка Чжоу. Вона найняла акторів, щоб зобразити її сім'ю та себе, щоб продовжувати витягувати гроші з Сінь.

Загалом вона виманила в чоловіка 480 000 юанів (65 000 доларів США).

Нагадаємо, що у Китаї жінка заробила $ 42 000 за 3 місяці на самотніх чоловіках. Вона зареєструвала швидкий шлюб, а незабаром після цього подала на розлучення. Вона не повернула чоловікові викуп за себе, як за наречену в 170 000 юанів і навіть забрала деяке спільне майно, включаючи автомобіль, який він купив для неї.