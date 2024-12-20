Китаянкам-блогеркам заборонили видавати себе за арабських принцес для продажу "ширвжитку"

У китайському сегменті соцмереж серед місцевих лідерів громадської думки набирає популярності тренд на нібито приналежність до королівських сімей Близького Сходу. У такий спосіб вдається продати своїм передплатникам набагато більше різного товару, як правило, неякісного.

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У Китаї було заблоковано акаунти інфлюенсерів, які видавали себе за "принцес Близького Сходу" з метою просування товарів. Про це пише South China Morning Post.

Приміром, якась Ло Цзялінь, що має 100 000 підписників у соцмережі, поділилася відео, на якому вона позує перед розкішною віллою, одягнена в елегантну вечірню сукню золотого кольору і прикрашена яскравим нефритовим намистом. Обіймаючи чоловіка арабської зовнішності, вона стверджувала, що це її чоловік — молодий принц із багатої та впливової саудівської родини.

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Вона заявила, що збирається переїжджати до Саудівської Аравії разом із чоловіком, тому розпродає "сотні мільйонів активів" у Китаї.

Під час прямої трансляції лідерка громадської думки пропонувала різноманітні товари з написами "Французькі парфуми" та "Британський королівський пральний засіб" за ціною менше 50 юанів (7 доларів США).

Однак багато глядачів скептично поставилися до цього, дивуючись, чому принц і принцеса продають звичайні речі, а не предмети розкоші. Водночас тих, хто сумнівався, модератор миттєво видаляв із трансляції.

Крім того, ще одна блогерка, одягнена в традиційний близькосхідний одяг із хусткою на голові, сиділа в розкішному автомобілі поруч зі своїм "дубайським принцем". Вона оголосила про плани розлучитися з чоловіком і має намір продавати товари за зниженими цінами, щоб ліквідувати активи.

Під час трансляцій було продано 300 пар панчіх за ціною 6 юанів, тобто менше, ніж долар, а також зафіксовано понад 1000 замовлень на 2 кг "британського прального порошку" за 6,99 юаня за штуку.

Як зазначається, інфлюенсери наймали іноземних акторів, щоб ті видавали себе за принців і принцес, продаючи при цьому неякісні товари. Їхні акаунти згодом були забанені, а товари зняті з продажу.

Китайське співтовариство Дубая також опублікувало заяву, в якій роз'яснюється, що жоден із членів королівської сім'ї з арабських держав не давав дозволу на продаж прямих трансляцій у Китаї.

Феномен вірусної прямої трансляції "Принцеси Близького Сходу" викликав широкі обговорення в соціальних мережах материкового Китаю.

"Моя мати одного разу купила парфуми за 30 юанів (4 долари США) у так званої принцеси, і вони жахливо пахли. Не ведіться на дешеві пропозиції; це явне шахрайство, націлене на літніх людей із поганим судженням", — поділився користувач на Weibo.

Нагадаємо, у Китаї заарештували чоловіка, який кинув хвору на рак дружину. Його було засуджено до року позбавлення волі умовно.

Також Фокус писав, що співробітника в китайській компанії звільнили через сон на робочому місці. Подавши до суду, звільнений отримав 48 тисяч доларів компенсації.