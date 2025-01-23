Смертельно опасные ловушки: как реки ртути оказались в гробнице первого императора Китая

Гробница первого императора Китая до сих пор до конца неисследованная из-за опасных ловушек и рек ртути, представляющих угрозу для ученых. Недавно ученые нашли ответ на один из вопросов: откуда там столько ртути.

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Величественный погребальный комплекс первого императора Китая является свидетельством как его амбиций, так и постоянного стремления к бессмертию. Известный как Мавзолей Цинь Ши Хуан-ди, этот древний объект чтит память правителя, который объединил Китай и основал династию Цинь, пишет Heritage Daily.

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Исторические свидетельства показывают, что Цинь Ши Хуан-ди был зациклен на идее вечной жизни и приложил немало усилий, чтобы обеспечить себе бессмертие. Он отправлял экспедиции на поиски мифических мест, таких как гора Пэнглай, где, по поверью, обитали бессмертные, обладавшие тайной вечного существования.

По иронии судьбы, его неустанные поиски привели к смерти, поскольку историки сходятся во мнении, что употребление им эликсиров на основе ртути вызвало сильное отравление, повредив его мозг и печень.

Интерьер мавзолея остается почти неисследованным, но описания из "Исторических записей" Сыма Цяня предлагают необычные детали. Как сообщается, ртуть использовали для изображения крупных рек Китая, таких как Янцзы и Желтая река, а также моря, и все это под небесной картой.

В 2016 году научное исследование вокруг этого места обнаружило концентрацию ртути, значительно превышающую типичные уровни, что свидетельствует о том, что исторические рассказы могут быть правдивыми.

Археологические исследования в городе Сюньян, провинция Анькан, недавно обнаружили доказательства, связывающие региональные шахты по добыче киновари с ртутью, которую использовали в мавзолее. Эти находки согласуются с историческими записями времен династии Цинь, в которых упоминается "ртутная гора" в округе Сюньян.

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Близость Сюньяна к мавзолею — примерно 100 километров — и его значительные запасы ртути, составляющие примерно 20% от общих запасов Китая, подтверждают теорию о том, что именно этот регион поставлял ртуть, использованную в величественном захоронении Первого императора.

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