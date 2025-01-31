Найкраще задокументована римська судова справа: 1900-річний сувій виявився важливим документом

Учені виявили, що сувій з Ізраїльського управління старожитностей помилково класифікований як набатейський документ. Насправді це запис судової справи грецькою мовою, який є найдовшим юридичним текстом такого роду, знайденим у Юдейській пустелі.

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Нещодавно вчені розшифрували 1900-річний сувій, знайдений в Юдейській пустелі. Виявилося, що це — римський документ з описом судової справи про шахрайство, що сталося незадовго до повстання Бар-Кохби (132-135 рр. н. е.), пише Arkeonews.

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Папірус, що зберігається в Ізраїльському управлінні старожитностей з 1950-х років, спочатку помилково класифікували як набатейський документ. Сувій, написаний грецькою мовою, тепер визнаний найдовшим юридичним текстом такого роду, знайденим в Юдейській пустелі.

Докторка Анна Долганова з Австрійської академії наук, яка очолила подальші дослідження, заявила: "Ми говоримо про надзвичайний папірус з багатьох поглядів".

Насправді це запис судової справи грецькою мовою Фото: Shai Halevi

У ньому записані нотатки прокурора, який готувався до судового процесу у справі про шахрайство, а також стенограми судових засідань під наглядом римського чиновника. Науковці вважають, що у цій справі фігурували двоє підсудних євреїв, Саул і Гедалій, які могли бути пов'язані з подіями, що передували єврейському повстанню проти римського панування.

Ханна Коттон Палтіель, почесна професорка Єврейського університету в Єрусалимі, визначила справжнє походження документа у 2014 році, переглядаючи архіви Ізраїльського управління старожитностей. Як розповіла дослідниця, вона впорядковувала папіруси, "…й коли я побачила, що вони написані "набатейською мовою", я вибухнула: "Для мене це грецьке!".

Це відкриття стало поштовхом для подальших досліджень, що призвело до спільної праці доктора Анни Долганової, професора Фріца Міттофа з Віденського університету, Коттона Палтіеля та доктора Авнера Еккера з Єврейського університету, опублікованої в Tyche.

Документ, названий "Папірус Коттон" на честь дослідниці, містить 133 рядки юридичних нотаток часів імператора Адріана (117-138 рр. н. е.). У ньому детально описується справа про шахрайство, в якій Саул і Гедалій нібито підробили документи, пов'язані з продажем і звільненням рабів, щоб ухилитися від сплати податків. Як заявила докторка Еккер: "Це найкраще задокументована римська судова справа з Юдеї, за винятком суду над Ісусом".

За римським законодавством, такі злочини, як підробка документів і податкове шахрайство, каралися суворим покаранням, включаючи каторгу або страту. Папірус також містить нашвидкуруч написаний протокол судового процесу та нотатки, якими обмінювалися прокурори, але ключові деталі, такі як місце проведення судового процесу та правовий статус обвинуваченого, залишаються невизначеними через відсутність окремих частин сувою.

Окрім правових наслідків, цей документ робить свій внесок у дискусію про рабство в давньоєврейському суспільстві. З тексту випливає, що Саул і його батько володіли кількома рабами, хоча неясно, чи були вони євреями.

Доля судової справи залишається невідомою, оскільки її могло перервати повстання Бар-Кохби, що, можливо, змусило її власника залишити папірус у печерах Юдейської пустелі, де він пролежав майже 2000 років.

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Це відкриття надає цінні свідчення про стародавні правові системи та соціальні структури в єврейських громадах за часів римського панування. "Документація дає нам рідкісне уявлення про римські судові процедури та про те, як працювала правова система у східних провінціях імперії", — зазначив професор Міттоф.

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