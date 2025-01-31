Відмінна збереженість: у Німеччині археологи розкопали 4500-річне кладовище (фото)

Під час розкопок у центральній Німеччині археологи виявили кладовище культури дзвоноподібних келихів. Досліджуючи поховання, вчені виявили могили воїнів, які напрочуд добре збереглися.

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Під час будівельних робіт у Німеччині археологи виявили 4500-річне кладовище, пов'язане з культурою дзвоноподібних келихів. Місце поховання, розташоване поблизу Фердерштедта в районі Зальцланду, містить десять могил, у тому числі три поховання воїнів, пише Arkeonews.

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Культура дзвоноподібних келихів, названа так за характерними керамічними посудинами, дотримувалася особливих звичаїв поховання, які часто включали поховальні предмети, що мали супроводжувати померлих у потойбічному світі.

Три особи поховані в одному кургані Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Керівниця проєкту археологиня Сюзанна Фрідеріх з Державного управління зі збереження спадщини та археології Саксонії-Ангальт підтвердила, що всі три особи поховані в одному кургані у згорбленому положенні обличчям на схід. Жінок зазвичай клали на правому боці, а чоловіків — на лівому.

Серед найпомітніших артефактів, знайдених у могилах, — керамічна посудина у формі дзвона, діаметром приблизно 15 сантиметрів, виявлена в одному з центральних поховань. В іншій могилі виявили кам'яний нарукавник для захисту руки — як заявили вчені, це вказує на чоловіка-мисливця або воїна.

У третьому похованні археологи виявили два наконечники стріл біля спини померлого, а також слабкі сліди сагайдака, який з часом зотлів, але залишив відбиток у відкладеннях.

Як зазначила Фрідеріх: "Ця ємність для стріл зроблена з органічного матеріалу і знищилася. Лише інший колір і структура осаду вказують на те, що загиблий похований зі своїм спорядженням".

Відмінна збереженість цих могил пояснюється їх глибиною і навколишньою лесовою глиною. Керівник розкопок Крістіан Лау пояснив, що "могили не були розміщені на поверхні, як це часто спостерігається у випадку зі штучно насипаними могилами. Натомість могильну яму було викопано через верхні шари ґрунту та лесову глину до піску та заповнено незмішаною лесовою глиною". Якби тіла безпосередньо контактували з піском, їхній стан значно погіршився б.

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Відкриття зробили в рамках археологічної оцінки, проведеної напередодні розширення SuedOstLink, великого проєкту з передачі постійного струму, що охоплює приблизно 540 кілометрів від Вольмірштедта біля Магдебурга до місця Ізар в Баварії. Наразі вчені продовжують досліджувати місце знахідки, щоб з'ясувати більше деталей про ці стародавні поховання.

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