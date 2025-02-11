Знайшли гроші диявола: археологи виявили унікальні скарби в Нідерландах (фото)

Неподалік від кордону з Німеччиною нідерландські археологи виявили масштабний скарб, датований VII століттям н. е. Дослідники розкопали так звані "гроші диявола" — так ранні християни називали підношення язичницьким богам.

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У Нідерландах археологи виявили три ранньосередньовічні скарби, що містять золоті та срібні артефакти, а також сотні монет. Артефакти віком 1300 років виявили на місці, яке, на думку дослідників, було священним і використовувалося для релігійних жертвоприношень, пише Live Science.

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Деякі експерти припускають, що ці скарби могли бути присвячені язичницьким богам, проти яких виступали ранні християнські місіонери. Ян-Віллем де Корт, археолог з Агентства культурної спадщини Нідерландів, який керував розкопками, підтвердив, що це місце заселяли германські народи.

Хоча ця земля традиційно вважалася саксонською територією, залишається незрозумілим, чи вважали місцеві жителі себе саксами.

"Цей термін, можливо, використовували чужинці для колективного опису язичників", — пояснив де Корт.

Серед монет є кілька рідкісних екземплярів, викарбуваних у Франкській імперії на початку VII століття Фото: Jan-Willem de Kort

Розкопки проходили поблизу Хезінгена, села, розташованого приблизно в 130 кілометрах на схід від Амстердама, неподалік від кордону з Німеччиною. Історично цей регіон був розташований на північ від Нижньонімецького Лімесу — кордону, який позначав край Римської імперії до того, як германські племена витіснили римлян у V столітті. Після відходу Риму, у VI та VII століттях це місце стало місцем для ритуальних жертвоприношень.

Перше відкриття золотих і срібних монет відбулося у 2020 та 2021 роках, коли артефакти відкопали за допомогою металодетекторів. Пошуковці негайно повідомили про знахідки місцеву владу, що призвело до офіційних розкопок перед запланованим будівництвом.

Хоча точна вартість скарбу залишається невизначеною, дослідники вважають, що вона є значною. Колекція включає понад 100 золотих і срібних монет, різноманітні золоті прикраси, такі як підвіски та сережки, а також шматочки дорогоцінних металів, які могли використовувати як валюту. Аналіз ґрунту також виявив сліди зотлілих кісток, що свідчить про можливі жертвоприношення тварин на цьому місці.

Серед монет є кілька рідкісних екземплярів, викарбуваних у Франкській імперії на початку VII століття. Крім того, одна ювелірна прикраса оформлена в характерному германському звіриному стилі, а інша має портрет, що нагадує римські прикраси.

Де Корт розповів, що ці предмети були поховані в декількох місцях, що підкріплює теорію про те, що це місце функціонувало як місце для ритуальних жертвоприношень. Хоча точні божества, яким поклонялися, залишаються невідомими, одна з версій — це форма Водана, попередника скандинавського бога Одіна.

Практика жертвоприношень не була рідкістю в германських регіонах того часу. Однак ранні християнські місіонери засуджували такі ритуали, називаючи скарби "грошима диявола". Саксонська обітниця хрещення IX століття вимагала від новонавернених зректися Водана та подібних божеств, відкидаючи при цьому підношення "diobolgeldæ" — термін, що перекладається як "диявольське золото".

Розкопки в Хезінгені також виявили серію з 14 стовпчикових ям, розташованих зі сходу на захід. Деякі з артефактів були знайдені в цих ямах, хоча дерев'яні конструкції вже давно зникли.

Дослідники вважають, що центральні стовпи могли підтримувати священний стовп, або "стаполь", описаний у ранньохристиянських текстах як зображення язичницьких богів. Розміщення цих стовпів вказує на зв'язок з весняним та осіннім рівноденням, що знаменує початок ключових сільськогосподарських сезонів.

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Учені припускають, що з поширенням християнства в регіоні це місце могло стати осередком збереження традиційних язичницьких практик у відповідь на релігійну трансформацію.

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