Від печерних ведмедів до римського святилища: неочікуване відкриття у іспанській печері (фото)

Досліджуючи печеру на сході Іспанії, археологи виявили римське святилище, якому близько 1900 років. Окрім цього, вчені задокументували понад 110 наскельних малюнків, яким 24 000 років.

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Археологи, які досліджують затоплену печеру Кова де ле Донес на сході Іспанії, виявили докази римської присутності та ритуального використання, яким майже 1900 років. Знахідки, серед яких монета часів правління імператора Клавдія та низка стародавніх написів, свідчать про те, що це місце мало духовне значення для його відвідувачів, пише Live Science.

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Під час дослідження вчені помітили монету, затиснуту у вузькій щілині між сталактитом і стелею печери. Подальший аналіз показав, що це — артефакт римської епохи, викарбуваний за часів правління Клавдія між 41 і 54 роками нашої ери. Розташування монети вказує на те, що її, ймовірно, залишили як підношення.

Під час дослідження вчені помітили монету, затиснуту у вузькій щілині між сталактитом і стелею печери Фото: Museu de Prehistòria de València

Окрім монети, команда задокументувала 15 написів, викарбуваних на стінах печери, які могли залишити мешканці Піренейського півострова в римський період. Хоча їхнє точне значення невизначене, сукупність цих знахідок вказує на те, що печера вважалася святилищем.

Відоме як Кова де ле Донес, що перекладається з каталонської як "жіноча печера", це місце було центром людської діяльності протягом тисячоліть. Під час попередніх розкопок вдалося виявити кераміку залізного віку та доісторичні наскальні малюнки, зокрема зображення голови ауроки та оленя.

Нещодавнє дослідження каталогізувало понад 110 малюнків у печері. Сліди від кігтів печерного ведмедя (Ursus spelaeus), залишені в один період із деякими малюнками, свідчать про те, що зображенням понад 24 000 років, оскільки приблизно в цей час печерні ведмеді вимерли в Європі.

Останні знахідки підкріплюють ідею про те, що в печері відбувалися ритуали протягом різних історичних періодів. Римські написи виявлені приблизно за 200 метрів від входу у величезній камері, що сягає 500 метрів у глибину.

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Попри ці відкриття, більша частина печери залишається недослідженою. Археологи сподіваються, що в найближчі роки виявлять додаткові сліди присутності стародавніх людей, а також планують продовжити дослідження великої кількості доісторичних творів мистецтва на цьому місці.

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