Торгували ладаном та людьми: ізраїльські археологи зробили неочікуване відкриття (фото)

Дослідники виявили стародавні поховання, пов’язані з торгівельними шляхами пустелі Негев. Вчені виявили не тільки цінні артефакти, а й свідчення того, що одним з товарів були люди.

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Археологи виявили поховання в пустелі Негев, яким 2 500 років, що проливає світло на стародавні торгівельні мережі, які з'єднували Аравію, Фінікію, Єгипет та інші країни. Це місце, розташоване на території, де не було відомих поселень чи укріплень, дає нове розуміння руху караванів і їхніх культурних обмінів, пише Arkeonews.

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Розкопки під керівництвом Управління старожитностей Ізраїлю виявили гробниці, пов'язані з торговцями з Ємену, Фінікії та Єгипту. Серед артефактів — наконечники стріл з Ємену, мідні та срібні прикраси, алебастрові інструменти для приготування пахощів, різнокольорові намистини, рідкісні мушлі, а також амулет із зображенням єгипетського бога Беса.

Експерти вважають, що поховані тут люди були стародавніх торгівельних шляхів, якими перевозили ладан, смирну і, можливо, людей.

Експерти вважають, що поховані тут люди були стародавніх торгівельних шляхів, якими перевозили ладан, смирну і, можливо, людей Фото: Israel Antiquities Authority

Доктор Джейкоб Варді зазначив, що на цьому місці міститься незвично висока концентрація кремінних артефактів, походження яких можна простежити з Ємену та Оману. Деякі з цих артефактів мають сліди червоної охри — речовини, яку використовували в стародавніх культурах для ритуалів і прикрас.

Це дозволяє припустити, що предмети могли мати релігійне або символічне значення. Керівник розкопок доктор Мартін Девід Пастернак і старший науковий співробітник доктор Талі Еріксон-Гіні зазначили, що знахідки вказують на широкі культурні зв'язки, які простягаються від південної Аравії до північної Африки і Європи.

Планування об'єкта викликає питання щодо його функції. Дослідники припускають, що це — місце поховання мандрівних купців або братською могилою для каравану, на який напали під час перетину регіону.

Історичні записи мінейців, південноаравійського торгового товариства, згадують про купівлю жінок з таких регіонів, як Газа, Єгипет і Греція. Напис, знайдений в Ємені, згадує про 30 жінок, придбаних у Газі, що підтверджує ідею про те, що деякі з похованих тут осіб могли бути жертвами торгівлі людьми.

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Елі Ескусідо, директор Управління старожитностей Ізраїлю, наголосив на важливості цього місця для розуміння ролі пустелі Негев як перехрестя торгівлі та культурного обміну.

Результати дослідження представлять у майбутньому циклі лекцій "Археологічні таємниці" в Національному кампусі археології Ізраїлю ім. Джея і Джіні Шоттенштейнів.

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