Торговали ладаном и людьми: израильские археологи сделали неожиданное открытие (фото)

Исследователи обнаружили древние захоронения, связанные с торговыми путями пустыни Негев. Ученые обнаружили не только ценные артефакты, но и свидетельства того, что одним из товаров были люди.

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Археологи обнаружили захоронение в пустыне Негев, которому 2 500 лет, что проливает свет на древние торговые сети, которые соединяли Аравию, Финикию, Египет и другие страны. Это место, расположенное на территории, где не было известных поселений или укреплений, дает новое понимание движения караванов и их культурных обменов, пишет Arkeonews.

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Раскопки под руководством Управления древностей Израиля обнаружили гробницы, связанные с торговцами из Йемена, Финикии и Египта. Среди артефактов — наконечники стрел из Йемена, медные и серебряные украшения, алебастровые инструменты для приготовления благовоний, разноцветные бусины, редкие ракушки, а также амулет с изображением египетского бога Беса.

Эксперты считают, что похороненные здесь люди были древних торговых путей, по которым перевозили ладан, смирну и, возможно, людей.

Эксперты считают, что похороненные здесь люди были древних торговых путей, по которым перевозили ладан, смирну и, возможно, людей Фото: Israel Antiquities Authority

Доктор Джейкоб Варди отметил, что на этом месте содержится необычно высокая концентрация кремневых артефактов, происхождение которых можно проследить из Йемена и Омана. Некоторые из этих артефактов имеют следы красной охры — вещества, которое использовали в древних культурах для ритуалов и украшений.

Это позволяет предположить, что предметы могли иметь религиозное или символическое значение. Руководитель раскопок доктор Мартин Дэвид Пастернак и старший научный сотрудник доктор Тали Эриксон-Гини отметили, что находки указывают на широкие культурные связи, которые простираются от южной Аравии до северной Африки и Европы.

Планировка объекта вызывает вопросы относительно его функции. Исследователи предполагают, что это — место захоронения странствующих купцов или братской могилой для каравана, на который напали во время пересечения региона.

Исторические записи минейцев, южноаравийского торгового общества, упоминают о покупке женщин из таких регионов, как Газа, Египет и Греция. Надпись, найденная в Йемене, упоминает о 30 женщинах, приобретенных в Газе, что подтверждает идею о том, что некоторые из похороненных здесь лиц могли быть жертвами торговли людьми.

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Эли Эскусидо, директор Управления древностей Израиля, отметил важность этого места для понимания роли пустыни Негев как перекрестка торговли и культурного обмена.

Результаты исследования представят в предстоящем цикле лекций "Археологические тайны" в Национальном кампусе археологии Израиля им. Джея и Джини Шоттенштейнов.

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