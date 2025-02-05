Исламский шатер над христианским алтарем: что на самом деле изображает знаменитая фреска из Феррари

Древняя церковная фреска в Ферраре оказались неожиданным свидетельством забытой христианской практики. Ученые считают, что изображенный на росписи исламский шатер над алтарем действительно существовал и использовался как алтарный занавес.

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Фреска XIII века в Феррари, Италия, стала источником информации о малоизвестной средневековой традиции использования исламских палаток в христианских церквях. Это произведение искусства, считающееся единственным сохранившимся изображением такого рода, предлагает редкое визуальное свидетельство, пишет Arkeonews.

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Фреску, которую частично видно в церкви, идентифицировала доктор Федерика Гиганте, историк из Кембриджского университета. Эксперты считают, что на ней изображен настоящий шатер, который когда-то стоял на этом же месте, возможно, дипломатический подарок от мусульманского правителя или военный трофей.

Фреска XIII века в Феррари, Италия, стала источником информации о малоизвестной средневековой традиции использования исламских шатров в христианских церквях Фото: Dr. Federica Gigante

Доктор Гиганте предполагает, что палатку могло подарить высокопоставленное лицо, например, Папа Иннокентий IV, который был известен тем, что дарил ценные текстильные изделия.

"Сначала я думала, что это невозможно, даже слишком увлекательно, считать, что это — исламский шатер, — отметила ученая, — Я отвергла эту идею, но позже вернулась к ней, имея больше опыта и более тщательный исследовательский подход. Я считаю, что это уникальная находка".

Открытие выделяет, как исламский текстиль повлиял на христианские ритуалы, особенно во время мессы. По словам доктора Гиганте, средневековые христиане часто увлекались исламскими художественными стилями, используя текстиль со Святой Земли, привезенный крестоносцами и паломниками.

Хотя исламские ткани использовали в европейских церквях, они обычно появлялись как обертки для реликвий или погребальные саваны. Немного уцелевших образцов осталось на церковных стенах или на средневековых итальянских картинах. Однако художественные изображения исламских шатров, особенно в западном мире, чрезвычайно редки, что делает эту фреску бесценным историческим источником.

Нарисованная между концом XIII и началом XIV веков, фреска иллюстрирует балдахин, простирающийся над главным алтарем. Сине-золотая драпировка, окутывающая три стены, вместе с конической структурой, украшенной драгоценными камнями, отражает классические элементы исламского дизайна. На заднем плане изображено звездное небо с птицами, что усиливает иллюзию шатра под открытым небом.

В XIV веке более поздние художники закрасили часть фрески сценами с изображением Девы Марии и Иисуса Христа, что, возможно, привело к тому, что более ранние работы остались незамеченными. Доктор Гиганте впервые обратила внимание на наличие исламских текстильных мотивов десять лет назад, но для подтверждения значения фрески потребовались масштабные исследования.

Исследовательница предполагает, что нарисованный шатер представляет реальную структуру, которая когда-то стояла в церкви и использовалась для закрытия алтаря либо постоянно, либо во время определенных литургических событий. Фреска содержит детальное изображение откинутого занавеса, что позволяет предположить, что шатер мог выполнять функцию алтарного занавеса.

Доктор Гиганте считает, что если физический шатер выставлялся только в особых случаях, то картина служила напоминанием о его величии.

"Взаимодействие между нарисованным и настоящим текстилем было распространенным явлением как в Европе, так и в исламском мире в средневековый период", — объясняет ученая.

Еще одним доказательством подлинности фрески являются гвозди и скобы на стенах апсиды, которые могли когда-то удерживать ткань на месте. На расписанной ткани изображены сложные восьмиугольные звезды в кругах, изначально подчеркнутые сусальным золотом, что очень напоминает драгоценные ткани средневековых исламских шатров. Кроме того, композицию обрамляют полосы псевдоарабских надписей, а контрастные цвета и детальные контуры напоминают узоры андалузского шелка XIII века.

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Визуальный стиль фрески близок к немногим сохранившимся изображениям андалузских палаток, таких как те, что проиллюстрированы в рукописи "Cantigas de Santa Maria" XIII века, а также к редкому текстильному фрагменту, известному под названием "риза Фермо", который связывают со святым Томасом Бекетом.

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