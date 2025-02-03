Нашли резиденцию короля благодаря уборной: раскопки привели к ключевому открытию (фото)

Археологи обнаружили резиденцию Гарольда II Годвинсона, короля Англии XI века. Открытие произошло в Бошеми, древней деревне на юге Туманного Альбиона.

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Археологи обнаружили доказательства того, что частная резиденция в Бошеме, Англия, может быть построена на месте давно утраченного поместья Гарольда Годвинсона, английского короля XI века. Находки ученых указывают на то, что это место когда-то было ключевым политическим центром до нормандского завоевания 1066 года, пишет Medievalists.net.

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Исследовательская группа из Университета Ньюкасла и Университета Эксетера провела новые исследования и повторно проанализировала прошлые раскопки в Бошеме, Западный Сассекс. Эта деревня дважды появляется на Гобелене из Байо — средневековой вышивке, изображающей события, которые предшествовали нормандскому вторжению.

Чтобы проследить историю поместья, исследователи использовали геофизические исследования, исторические карты и находки из раскопок 2006 года Фото: Newcastle University

В одной сцене Гарольд пирует в большом зале перед отъездом во Францию. Позже он возвращается в Бошем перед битвой при Гастингсе, где и встретил свой конец. Точное местоположение его поместья остается неопределенным, но свежие археологические данные убедительно свидетельствуют о том, что оно находится под современным частным домом.

Чтобы проследить историю поместья, исследователи использовали геофизические исследования, исторические карты и находки из раскопок 2006 года, проведенных археологической службой Западного Сассекса. Эти усилия обнаружили две ранее неизвестные средневековые постройки — одну, встроенную в существующий дом, а другую — в саду.

Ключевым открытием стали раскопки 2006 года, которые обнаружили уборную в большом деревянном здании. Частные уборные были характерным признаком элитных резиденций, начиная с X века, что усиливает вероятность того, что это здание было резиденцией Гарольда. Поместье также включало церковь, которая стоит и сегодня.

Доктор Дункан Райт, старший преподаватель средневековой археологии в Университете Ньюкасла, заявил: "Открытие англосаксонской уборной подтвердило нам, что этот дом стоит на месте элитной резиденции, которая существовала до нормандского завоевания".

Профессор Оливер Крейтон из Университета Эксетера добавил: "Нормандское завоевание изменило английскую аристократию, которая оставила после себя мало физических доказательств, что делает находки в Бошеме невероятно важными — мы идентифицировали англосаксонский дом высокого статуса".

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Это открытие является частью проекта "Там, где лежит власть", который исследует средневековые аристократические центры по всей Англии. Финансируемый Советом по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук, проект имеет целью переоценить археологическое значение этих исторических объектов.

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