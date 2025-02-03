Знайшли резиденцію короля завдяки вбиральні: розкопки призвели до ключового відкриття (фото)

Археологи виявили резиденцію Гарольда II Ґодвінсона, короля Англії XI століття. Відкриття відбулося у Бошемі, стародавньому селі на півдні Туманного Альбіону.

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Археологи виявили докази того, що приватна резиденція в Бошемі, Англія, може бути побудована на місці давно втраченого маєтку Гарольда Ґодвінсона, англійського короля XI століття. Знахідки вчених вказують на те, що це місце колись було ключовим політичним центром до нормандського завоювання 1066 року, пише Medievalists.net.

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Дослідницька група з Університету Ньюкасла та Університету Ексетера провела нові дослідження і повторно проаналізувала минулі розкопки в Бошемі, Західний Сассекс. Це село двічі з'являється на Гобелені з Байо — середньовічній вишивці, що зображає події, які передували нормандському вторгненню.

Щоб простежити історію маєтку, дослідники використовували геофізичні дослідження, історичні карти та знахідки з розкопок 2006 року Фото: Newcastle University

В одній сцені Гарольд бенкетує у великій залі перед від'їздом до Франції. Пізніше він повертається до Бошема перед битвою при Гастінгсі, де й зустрів свій кінець. Точне місце розташування його маєтку залишається невизначеним, але свіжі археологічні дані переконливо свідчать про те, що він знаходиться під сучасним приватним будинком.

Щоб простежити історію маєтку, дослідники використовували геофізичні дослідження, історичні карти та знахідки з розкопок 2006 року, проведених археологічною службою Західного Сассексу. Ці зусилля виявили дві раніше невідомі середньовічні споруди — одну, вбудовану в існуючий будинок, а іншу — в саду.

Ключовим відкриттям стали розкопки 2006 року, які виявили вбиральню у великій дерев'яній будівлі. Приватні вбиральні були характерною ознакою елітних резиденцій, починаючи з X століття, що посилює ймовірність того, що ця будівля була резиденцією Гарольда. Маєток також включав церкву, яка стоїть і сьогодні.

Доктор Дункан Райт, старший викладач середньовічної археології в Університеті Ньюкасла, заявив: "Відкриття англосаксонської вбиральні підтвердило нам, що цей будинок стоїть на місці елітної резиденції, яка існувала до нормандського завоювання".

Професор Олівер Крейтон з Університету Ексетера додав: "Нормандське завоювання змінило англійську аристократію, яка залишила по собі мало фізичних доказів, що робить знахідки в Бошемі неймовірно важливими — ми ідентифікували англосаксонський будинок високого статусу".

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Це відкриття є частиною проєкту "Там, де лежить влада", який досліджує середньовічні аристократичні центри по всій Англії. Фінансований Радою з досліджень у галузі мистецтв і гуманітарних наук, проєкт має на меті переоцінити археологічне значення цих історичних об'єктів.

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