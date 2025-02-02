Щось дуже особливе: в Осло археологи виявили королівський будинок залізного віку (фото)

Археологи виявили довгий будинок залізного віку, який може переписати історію регіону. Знахідка, яка датується 200-ми роками н. е., могла бути резиденцією правителя, який правив за 700 років до правління Гаральда Прекрасноволосого, першого норвезького короля.

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Археологи виявили неймовірний довгий будинок поблизу Осло, столиці Норвегії, який кинув виклик наявним уявленням про ранні поселення. Знахідка дозволила по-новому поглянути на минуле регіону і порушила питання про соціальні та політичні структури, які колись формували цю територію, пише Arkeonews.

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Влітку 2023 року під час розкопок у Семі вдалося виявити будівлю, розміри якої значно перевищують аналогічні споруди, знайдені в Данії чи Швеції. Довгий будинок сягав 16 метрів у ширину і мав центральний неф завдовжки 9 метрів між опорними колонами. Через свої незвичайні пропорції будівля спочатку наштовхнула дослідників на думку, що вона датується 1400-ми роками.

Єс Мартенс, керівник проєкту і доцент Музею історії культури Університету Осло, зазначив: "У це було важко повірити. Раніше знайдені довгобуди того періоду були 5-7 метрів завширшки. Такі будинки могли б поміститися всередині цього величезного будинку в Семі, ось наскільки він великий".

Це відкриття не лише кидає виклик попереднім припущенням про архітектурні можливості того часу, але й виділяє значення цього місця для розуміння ранньої скандинавської історії.

Пізніше радіовуглецевий аналіз показав, що споруда побудована у 200-х роках, більш ніж на тисячоліття раніше за попередні припущення про вік споруди.

Подальші дослідження підтвердили давнє походження будівлі і припустили, що вона могла функціонувати як ранній королівський зал Фото: Charlotte N. Finnebråten / Museum of Cultural History / Norwegian News Agency

Подальші дослідження підтвердили давнє походження будівлі і припустили, що вона могла функціонувати як ранній королівський зал. Місце, розташоване в регіоні, багатому як на земельні, так і на водні ресурси, мало м'який клімат і високий рівень води, що дозволяло кораблям допливати безпосередньо до Сема.

Дослідник зазначив: "Така виняткова будівля повинна була представляти щось дуже особливе. Це видимий знак влади і великого багатства".

Мартенс припустив, що якщо в залізному віці тут правив король — за 700 років до Гаральда Прекрасноволосого, якого традиційно вважають першим норвезьким королем, — то історичні наративи, можливо, доведеться переглянути.

Додаткові докази, включаючи тисячі одиниць зброї та військового спорядження, знайдених в Данії, і унікальну римську скляну вазу з камеєю, знайдену в сусідньому болоті, підкріпили ідею про те, що це місце відігравало значну роль у динаміці регіональної влади.

Зокрема йдеться про присутність скандинавського короля в регіоні за часів Римської імперії. Науковці припустили, що королівська резиденція, можливо, прагнула об'єднати південну Скандинавію з цього стратегічного центру влади.

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"Довгий час люди задумувалися, що ваза Сольберга робила в Норвегії. Тепер ми, можливо, наблизилися до відповіді, — заявив Мартенс. — Завжди цікаво знаходити сенсаційні відкриття, які підтверджують історію, але ще цікавіше, коли вони дають нам новий погляд на історію".

Ці знахідки дозволили по-новому поглянути на політичну і культурну історію ранньої Скандинавії. Хоча відкрито лише частину будівлі, подальші дослідження на цьому місці вважаються важливими для розуміння суспільних структур тієї епохи.

Мартенс зазначив: "Ми дослідили лише половину будинку і маємо багато запитань. Призначення різних кімнат і бічних проходів залишається незрозумілим. Ми вважаємо, що відповіді лежать в іншій частині будівлі, яка може дати цінну інформацію про діяльність, що тут відбувалася".

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