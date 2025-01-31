Ще не всі секрети: археологи знайшли підземне поселення в Ірані (фото)

Під час розкопок у древньому місті Абаркух дослідники розкопали підземне поселення. Вони виявили тунелі, канали для транспортування води та своєрідні укриття від спеки й небезпек.

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У центральній іранській провінції Єзд археологи розкопали підземне поселення під п'ятьма історичними будинками у стародавньому місті Абаркух. Експерти припускають, що ці споруди можуть дати важливе розуміння культурної спадщини регіону, пише Arkeonews.

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Місто Абаркух, приблизно за 140 кілометрів на південний захід від Єзда, стратегічно розташоване в історичному трикутнику, утвореному Ширазом, Єздом та Ісфаганом. Таке розташування забезпечило його важливість протягом всієї історії.

Нещодавні відкриття в цьому районі включають мережу підземних камер, тунелів і викладений з каменю акведук Фото: IRNA

Нещодавні відкриття в цьому районі включають мережу підземних камер, тунелів і викладений з каменю акведук. Хоссейн Хатамі, губернатор Абаркуха, пояснив в інтерв'ю, що ці підземні простори, ймовірно, призначені для управління водними ресурсами, безпеки та повсякденного життя.

Старі аерофотознімки показують, що мешканці будували будинки на кам'янистих фундаментах, перетворюючи простір між ними на сади та доріжки.

Ці тунелі демонструють передові будівельні технології минулих цивілізацій. Хатамі описав наявність різьблених сходинок уздовж цих маршрутів, призначених для доступу до систем передачі води, таких як кяризи — традиційних підземних водних каналів.

Акведук, який, як вважають, датується епохою Каджарів (тюрко-перська династія шахів Ірану в 1787-1925 роках), свідчить про інженерну майстерність того часу. Крім того, охолоджувальні коридори дозволяли мешканцям рятуватися від сильної літньої спеки, тоді як більші камери, ймовірно, слугували зонами відпочинку або сезонними резиденціями.

Підземний комплекс також міг бути сховком під час конфліктів. Науковці вважають, що близько 60 гектарів історичної частини Абаркуха пов'язані з цими шляхами, хоча сучасна забудова і стічні води перешкоджають повному дослідженню.

Маючи понад 400 історичних об'єктів у регіоні, 147 з яких зареєстровані як об'єкти національної спадщини, Абаркух залишається культурним центром, де знаходяться такі пам'ятки, як його знаменитий 4000-річний кипарис.

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Відкриття підземного міста не лише збагачує наше розуміння стародавнього Абаркуха, але й демонструють винахідливість його колишніх мешканців. Ці знахідки підтверджують важливість збереження унікального історичного ландшафту регіону.

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