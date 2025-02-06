Утраченные труды Великого геометра: невероятная находка ученых в арабском манускрипте (фото)

Ученые нашли утраченные труды Аполлония Пергского, одного из величайших ученых античности. К открытию привел арабский манускрипт, в котором записана копия утраченных исследований.

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Исследователи считают, что в арабском манускрипте из коллекции Лейденского университета в Нидерландах сохранились две книги Аполлония, выдающегося греческого математика, известного как "Великий геометр". Эти труды, считающиеся ключевыми для истории математики, ранее считались утраченными для времени, пишет Phys.org.

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Аполлоний Пергский, который жил между 262 и 190 годами до нашей эры, внес значительный вклад в геометрию, в частности, благодаря своей влиятельной книге "Конические сечения", в которой ввел термины гипербола, эллипс и парабола. Его труд изначально состоял из восьми томов, но только четыре из них были доступны европейским ученым в эпоху Возрождения.

Исследователи считают, что в арабском манускрипте из коллекции Лейденского университета сохранились две книги Аполлония. Фото: Leiden University Libraries

Как сообщается, недостающие тома — книги 5 и 7 — приобрел голландский востоковед и математик Якоб Голиус в XVII веке. Голиус, много путешествовавший по Ближнему Востоку, привез для Лейденского университета более 200 рукописей, среди которых были и эти утраченные тексты. Результаты исследования этих рукописей ученые описали в своем труде "Пророки, поэты и ученые".

Труд исследователей углубляется в историческое взаимодействие Нидерландов с арабскими рукописями, отмечая роль таких ученых, как Томас Эрпениус и Якобус Голиус, в сближении интеллектуальных традиций Европы и исламского мира. В одной из глав исследуется арабский перевод утраченных сочинений Аполлония XI века, проливающий свет на тщательную каллиграфию и математическую точность манускрипта.

В других разделах анализируются передовые математические методы, которые использовали мусульманские ученые Фото: Leiden University Libraries

Голландский математик и историк Ян Питер Хогендейк описывает этот документ как замечательное свидетельство мастерства и преданности его переписчиков. Он отмечает, что современным исследователям, которые полагаются на цифровые инструменты, часто не хватает терпения и дисциплины, которые демонстрировали те, кто тщательно копировал эти тексты.

Кроме Аполлония, ученые освещают широкий научный вклад исламского мира, с разделами об астрономии, математике и космографии. Здесь рассмотрены "Чудеса творений и редкости существующих существ" Ибн Мухаммада аль-Казвини, энциклопедическое произведение, содержащее описания как реальных, так и мифических существ.

В одном из отрывков, например, описывается морское существо с человеческими чертами, которое ученые теперь признают ранним описанием тюленя. В других главах анализируются передовые математические методы, которые использовали мусульманские ученые, в частности решение греческой геометрической головоломки XI века, которую в Европе разгадали на 500 лет позже.

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Эксперты отмечают важность дальнейших исследований этих манускриптов. Мостафа Захри, профессор Университета Шарджи, обращает внимание на огромные, но малоизученные коллекции арабских научных текстов в западных библиотеках. Он отмечает, что большее сотрудничество и усилия по оцифровке могут открыть значительные исторические знания.

Вилфред де Грааф из Утрехтского университета соглашается с ним, указывая на то, что ограниченное владение арабским, персидским и турецким языками среди западных ученых тормозит прогресс в исследованиях.

Это исследование не только углубляет понимание исторической математики, но и раскрывает длительное влияние исламской науки на мировые научные традиции. Изучая и сохраняя эти тексты, современные ученые могут продолжать открывать знания, которые формировали века интеллектуального прогресса.

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