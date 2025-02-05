Раскопали частичку истории: в Уэльсе военные обнаружили уникальные кельтские артефакты (фото)

Военнослужащие и ветераны сделали чрезвычайное археологическое открытие, обнаружив артефакты железного века, которые проливают свет на древние кельтские традиции.

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Военнослужащие и ветераны сделали выдающееся историческое открытие в Уэльсе, найдя артефакты железного века. Находки, которым примерно 2 000 лет, являются еще одним доказательством деятельности древних кельтов в этом регионе, пишет Arkeonews.

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Среди находок — части кельтской колесницы, в частности кольцо для поводьев и уздечка, которых использовали для упряжи. Эти артефакты классифицированы как национальные сокровища и вскоре выставят в Музее Уэльса.

Среди находок — части кельтской колесницы Фото: Harvey Mills

Раскопки проводились в апреле под руководством Организации оборонной инфраструктуры (DIO) с участием ветеранов, участвовавших в операции "Соловей" (Nightingale) — инициативе, направленной на поддержку их благополучия и здоровья. Проект позволил им приобщиться к археологическим работам, одновременно сделав свой вклад в сохранение истории.

Ричард Осгуд, старший археолог DIO, описал находки как "чрезвычайно увлекательные для всех участников". Он выделил важность сокровища, отметив его культурное значение для Уэльса и Соединенного Королевства в целом.

Открытие подтверждает предыдущие археологические теории, предполагающие наличие дополнительных артефактов, связанных с хорошо задокументированным сокровищем. Коллекция, откопанная в 1940-х годах во время расширения аэродрома, насчитывает более 150 железных и бронзовых предметов, которые, как полагают, бросили в священное озеро в рамках ритуала в период между 300 годом до н.э. и 100 годом н.э.

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Одним из самых известных найденных предметов является кольцо, украшенное редкой красной инкрустацией, ключевой компонент для управления вожжами колесниц. Этот предмет особенно важен, поскольку в Уэльсе обнаружили только три таких артефакта.

Его нашел отставной командир эскадрильи Королевских военно-воздушных сил в отставке Дэвид Ульке. Другую важную находку, конскую уздечку, датированную примерно 60 годом н.э., обнаружил летчик-сержант Королевских военно-воздушных сил Грэм Мур.

История этого места охватывает столетия, а его значение выходит за пределы железного века. Капитан группы Гез Карри, командир станции RAF Valley, добавил, что эта территория издавна была стратегически важной.

Нынешние исследования будут продолжать углублять понимание этого исторического периода, раскрывая больше о жизни тех, кто когда-то населял этот регион.

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