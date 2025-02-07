От пещерных медведей до римского святилища: неожиданное открытие в испанской пещере (фото)

Исследуя пещеру на востоке Испании, археологи обнаружили римское святилище, которому около 1900 лет. Кроме этого, ученые задокументировали более 110 наскальных рисунков, которым 24 000 лет.

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Археологи, исследующие затопленную пещеру Кова де ле Донес на востоке Испании, обнаружили доказательства римского присутствия и ритуального использования, которым почти 1900 лет. Находки, среди которых монета времен правления императора Клавдия и ряд древних надписей, свидетельствуют о том, что это место имело духовное значение для его посетителей, пишет Live Science.

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Во время исследования ученые заметили монету, зажатую в узкой щели между сталактитом и потолком пещеры. Дальнейший анализ показал, что это — артефакт римской эпохи, отчеканенный во времена правления Клавдия между 41 и 54 годами нашей эры. Расположение монеты указывает на то, что ее, вероятно, оставили в качестве подношения.

Во время исследования ученые заметили монету, зажатую в узкой щели между сталактитом и потолком пещеры Фото: Museu de Prehistòria de València

Кроме монеты, команда задокументировала 15 надписей, отчеканенных на стенах пещеры, которые могли оставить жители Пиренейского полуострова в римский период. Хотя их точное значение неопределенно, совокупность этих находок указывает на то, что пещера считалась святилищем.

Известное как Кова де ле Донес, что переводится с каталонского как "женская пещера", это место было центром человеческой деятельности в течение тысячелетий. Во время предыдущих раскопок удалось обнаружить керамику железного века и доисторические наскальные рисунки, в частности изображения головы ауроки и оленя.

Недавнее исследование каталогизировало более 110 рисунков в пещере. Следы от когтей пещерного медведя(Ursus spelaeus), оставленные в один период с некоторыми рисунками, свидетельствуют о том, что изображениям более 24 000 лет, поскольку примерно в это время пещерные медведи вымерли в Европе.

Последние находки подкрепляют идею о том, что в пещере происходили ритуалы в течение различных исторических периодов. Римские надписи обнаружены примерно в 200 метрах от входа в огромной камере, достигающей 500 метров в глубину.

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Несмотря на эти открытия, большая часть пещеры остается неисследованной. Археологи надеются, что в ближайшие годы обнаружат дополнительные следы присутствия древних людей, а также планируют продолжить исследование большого количества доисторических произведений искусства на этом месте.

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