Кращі за сучасні аналоги: археологи розкопали цікавий артефакт на півночі Туреччини

Під час розкопок в Адріанополі археологи знайшли багаторазовий фільтр для води з бронзи. Цей артефакт, віком понад 1500 років, ретельно доглядали та часто використовували.

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У турецькій провінції Карабюк археологи виявили бронзовий предмет, датований V століттям нашої ери. На думку вчених, цей артефакт слугував фільтром для напоїв, пише Heritage Daily.

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Відкриття зробили в Адріанополі, місті, названому на честь римського імператора Адріана. Це місце, яке постійно заселяли від пізнього енеоліту до римського та ранньовізантійського періодів, зрештою, покинули.

Розкопки виявили безліч споруд, серед яких лазні, театр, вілли та церкви, прикрашені складними мозаїками. На цих мозаїках зображені річки Гіхон, Пішон, Тигр і Євфрат, а також різні тварини, що викликає порівняння з відомим античним містом Зевгма.

Ерсін Челікбаш з Університету Карабюку наголосив на значенні цього місця, назвавши Адріанополь "мозаїчним раєм" завдяки чудовим художнім деталям, знайденим по всьому місту. Він описав його як одне з найважливіших античних поселень у західному Причорномор'ї.

Нещодавно виявлений бронзовий артефакт має довжину 9,2 см і конічну форму з кільцем для перенесення. Експерти припускають, що він використовувався як багаторазовий фільтр для напоїв, пропускаючи рідину і затримуючи тверді частинки.

За словами Челікбаша, наявність кільця для перенесення вказує на те, що фільтр ретельно доглядали і часто використовували. Він також пояснив, що жителі Адріанополя, ймовірно, прикріплювали фільтр до соломинки з очерету, що забезпечувало практичний і гігієнічний спосіб споживання напоїв.

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"Сьогодні ми використовуємо пластикові соломинки, але жителі Адріанополя зробили цей процес набагато більш здоровим способом, використовуючи рослинні матеріали та бронзові фільтри", – додав Челікбаш.

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