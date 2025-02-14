Нове розуміння минулого: археологи розкопали одразу п'ять римських статуй у Туреччині (фото)

У Туреччині археологи розкопали статуї римської епохи, відомої реалізмом та деталізованими витворами мистецтва. Ці знахідки стали важливим джерелом знань про культуру минулого.

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У древньому місті Перге в Анатолії, Туреччина, археологи розкопали п'ять статуй, які дають нове розуміння мистецької спадщини регіону. Знахідки дослідників датуються римським імператорським періодом, пише Arkeonews.

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Перге, засноване в елліністичний період близько III століття до н. е., стало процвітаючим центром торгівлі та культури. Місто, спочатку заселене памфілійцями, пізніше перейшло під римське панування в I столітті до нашої ери.

Інша важлива знахідка — 1,87-метрова статуя одягненої жінки часів династії Северів Фото: Türkiye Directorate of Cultural Heritage and Museums

Серед останніх знахідок — майже 2-метрова статуя Афродіти, яка сидить на дельфіні поряд з богом Еросом. Експерти вважають, що цей витвір, датований II століття нашої ери, є реплікою давнішої статуї.

Інша важлива знахідка — 1,87-метрова статуя одягненої жінки часів династії Северів. Неподалік вдалося виявити схожу жіночу статую. Крім того, під час розкопок на Східній вулиці міста знайшли ще дві статуї: чоловічу та жіночу.

Ці артефакти сприяють розумінню скульптурних традицій Перге, що використовували в період Римської імперії. Ця епоха, що охоплює період з I століття до н. е. по V століття н. е., відома своїм реалізмом, грандіозними архітектурними проєктами та деталізованими скульптурами, на які вплинули грецькі та етруські традиції. Тогочасні митці наголошували на реалістичності зображень, зосереджуючись на індивідуальній експресії та складних деталях.

Перге є важливим свідченням цієї мистецької спадщини, адже його добре збережені руїни містять скульптури, що зображують божеств, міфологічних персонажів та повсякденне життя. Останні відкриття підтверджують роль міста як визначного мистецького центру римського світу.

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Ці статуї не лише відображають естетичні вподобання та майстерність того періоду, але й дають уявлення про культурні та релігійні вірування того часу. Теперішні розкопки є частиною проєкту "Спадщина для майбутнього", ініціативи, спрямованої на збереження та популяризацію історичної спадщини регіону.

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