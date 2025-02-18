Остров секретов: археологи раскопали древние сооружения эллинистического периода (фото)

Ученые обнаружили древние постройки и многочисленные артефакты, ставшие ценным источником информации о древних жителях.

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Археологи раскопали древнее сооружение на острове Файлака, Кувейт, датируемое примерно 2300 годами эллинистического периода. Раскопки, которые проводила кувейтско-итальянская команда в Аль-Курайнии, обнаружили двор и здание, проливающее новый свет на историческое значение острова, пишет Arkeonews.

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Местность Аль-Курайния, расположенная на севере острова Файлака, давно известна своей многослойной историей, хранящей следы проживания от доисламских времен до раннего и позднего исламского периодов.

Недавние раскопки обнаружили каменные фундаменты, внутреннюю стену и вход, ведущий в комнату с оштукатуренными стенами и фрагментами керамики, которым более 2 000 лет.

Обнаружение глиняной посуды и печей предоставляет ценную информацию о повседневной жизни поселения Фото: KUNA

Мохаммад бин Редха, исполняющий обязанности помощника Генерального секретаря Национального совета по вопросам культуры, искусств и литературы (NCCAL) по делам древностей и музеев рассказал, что древнейшие слои на этом месте датируются III и II веками до нашей эры, что усиливает его значение как одного из крупнейших археологических объектов на острове.

Это исследование является частью постоянного сотрудничества между NCCAL и Университетом Перуджи в Италии под руководством доктора Андреа Де Микели. Нынешние усилия направлены на расширение сотрудничества с такими учреждениями, как Кувейтский университет и международными лабораториями для проведения передовых анализов материалов, включая исследования состава гипса и глины в производстве гончарных изделий.

Доктор Хассан Ашканани, профессор археологии и антропологии Кувейтского университета, подчеркнул важность этого открытия. Он отметил, что в то время как прошлые находки эллинистического периода были сосредоточены в юго-западной части острова, недавно обнаруженные структуры на севере свидетельствуют о широком эллинистическом присутствии.

Это означает, что Аль-Курайния могла быть не только как поселение, но и как стратегический объект, который потенциально мог служить портом или административным центром.

Забегая вперед, доктор Де Микели очертил планы на сезон раскопок 2025 года, сосредоточившись на западном секторе Аль-Курайнии, территории, предшествующей исламскому периоду.

Предыдущие исследования с 2014 по 2020 год обнаружили многочисленные постройки, в том числе раннеисламские жилища VIII века нашей эры. Выводы указывают на то, что место покинули в IX веке, но снова заселили в конце XVIII века, и проживание на нем продолжалось до начала XX века.

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Обнаружение глиняной посуды и печей предоставляет ценную информацию о повседневной жизни поселения. Простираясь примерно на 500 метров вдоль береговой линии и на 250 метров вглубь острова, это место содержит разнообразные архитектурные руины, построенные из известняка, глиняного кирпича и керамики, что еще больше подтверждает его значение как одного из крупнейших археологических объектов на острове Файлака.

Ранее Фокус писал об уникальном фонтане конца XIX века, который обнаружили в крепости Наполеона.