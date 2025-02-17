В крепости Наполеона обнаружили уникальный фонтан конца XIX века (фото)

Неподалеку от крепости Модлин в Польше, построенной по указанию Наполеона Бонапарта, обнаружили фонтан XIX века. По мнению исследователей, находка могла быть частью временного военного лагеря.

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Во время дорожных работ на национальной дороге №7 между Чосноувом и Модлином строители в Закрочиме, Польша, обнаружили необычный фонтан в форме клевера. Находка, расположенная на уступе с видом на реку Висла, вызвала интерес из-за своего неизвестного происхождения, пишет Heritage Daily.

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Археологи, изучающие сооружение, считают, что оно датируется концом XIX или началом XX века. Построенный из обломков кирпича, скрепленных белым известковым раствором, фонтан имеет выразительный дизайн, вдохновленный марокканским стилем. Остатки металлической трубы в его центре указывают на то, что когда-то он функционировал как фонтан.

Построенный из обломков кирпича, скрепленных белым известковым раствором, фонтан имеет выразительный дизайн Фото: GDDKiA

Эксперты отмечают, что в течение XIX века неомавританская архитектура под влиянием романтического ориентализма стала популярной в Европе. В Польше этот стиль часто встречался в строительстве синагог, что отражало широкий культурный обмен между польскими и марокканскими художниками.

По словам Малгожаты Тарновской, представительницы варшавского отделения Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей, фонтан мог быть частью временного военного лагеря, связанного с расположенной неподалеку крепости Модлин.

Крепость, построенная по приказу Наполеона Бонапарта во время наполеоновских войн, позже, в XIX веке, перешла под контроль Российской империи. Тарновская объяснила, что во время модернизации между 1894 и 1900 годами многие кирпичные элементы крепости заменили на бетонные. Она предположила, что материалы из этой реконструкции могли быть использованы для строительства фонтана.

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