Впервые за 180 лет: что узнали археологи об Императорских термах Баден-Бадена (фото)

Благодаря недавнему ремонту канализации в Баден-Баден, археологи смогли исследовать Императорские термы. Исследователи обнаружили стены римской эпохи, о которых ранее не знали.

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Впервые за 180 лет ученые исследовали римские "Императорские термы", расположенные под рыночной площадью и коллегиальной церковью Баден-Бадена, Германия. Эти древние термальные бани, первоначально известные как Aurelia Aquensis, были одними из крупнейших банных комплексов в регионе Баден-Вюртемберг, пишет Heritage Daily.

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Археологи из ArchaeoConnect и Государственного управления охраны памятников (LAD) воспользовались недавним ремонтом канализации, чтобы осмотреть ранее неисследованные участки места. Сара Рот из LAD объяснила, что замена водопроводных труб в 2024 году предоставила редкую возможность провести масштабное исследование.

На площади 50 квадратных метров команда обнаружила стены римской эпохи Фото: Sarah Roth - LAD

На площади 50 квадратных метров команда обнаружила стены римской эпохи, которые не были задокументированы во время раскопок XIX века, а также кирпичи-гипокауст — признаки передовой системы подогрева пола.

Бани построили в конце I века нашей эры над горячими источниками Флорентинерберга, используя геотермальные воды, которые поднимаются с глубины около 2000 метров.

Раскопки в середине XIX века обнаружили многочисленные комнаты и бассейны, но после этого удалось провести лишь несколько масштабных исследований. Последние раскопки позволили обнаружить многофазные слои стяжки, которые когда-то поддерживали облицованные мрамором стены и пол, а также три хорошо сохранившиеся ступеньки.

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Исследование не только дает новые знания об Aurelia Aquensis, но и освещает влияние современных инфраструктурных проектов на этот объект. По словам исследователей, строительство тоннелей в конце XIX века, а также недавнее прокладывание каналов и труб неоднократно повреждали руины под рыночной площадью.

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