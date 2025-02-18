Уперше за 180 років: що дізналися археологи про Імператорські терми Баден-Бадена (фото)

Завдяки нещодавньому ремонту каналізації в Баден-Баден, археологи змогли дослідити Імператорські терми. Дослідники виявили стіни римської епохи, про які раніше не знали.

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Уперше за 180 років вчені дослідили римські "Імператорські терми", розташовані під ринковою площею та колегіальною церквою Баден-Бадена, Німеччина. Ці стародавні термальні лазні, спочатку відомі як Aurelia Aquensis, були одними з найбільших банних комплексів у регіоні Баден-Вюртемберг, пише Heritage Daily.

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Археологи з ArchaeoConnect та Державного управління охорони пам'яток (LAD) скористалися нещодавнім ремонтом каналізації, щоб оглянути раніше недосліджені ділянки місця. Сара Рот з LAD пояснила, що заміна водопровідних труб у 2024 році надала рідкісну можливість провести масштабне дослідження.

На площі 50 квадратних метрів команда виявила стіни римської епохи Фото: Sarah Roth - LAD

На площі 50 квадратних метрів команда виявила стіни римської епохи, які не були задокументовані під час розкопок XIX століття, а також цеглу-гіпокауст — ознаки передової системи підігріву підлоги.

Лазні побудували наприкінці I століття нашої ери над гарячими джерелами Флорентінерберга, використовуючи геотермальні води, які підіймаються з глибини близько 2000 метрів.

Розкопки в середині XIX століття виявили численні кімнати і басейни, але після цього вдалося провести лише кілька масштабних досліджень. Останні розкопки дозволили виявити багатофазні шари стяжки, які колись підтримували облицьовані мармуром стіни і підлогу, а також три добре збережені сходинки.

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Дослідження не лише дає нові знання про Aurelia Aquensis, але й висвітлює вплив сучасних інфраструктурних проєктів на цей об'єкт. За словами дослідників, будівництво тунелів наприкінці XIX століття, а також нещодавнє прокладання каналів і труб неодноразово пошкоджували руїни під ринковою площею.

Раніше Фокус писав про знайдене в Ірані підземне поселення. Його виявили у древньому місті Абаркух.

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