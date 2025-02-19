Символ перемоги: археологи зробили гучне відкриття в Нікополі (фото)

Археологи виявили стародавній храм, який міг бути присвячений римським імператорам у Нікополі, Греція.

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Археологи, які проводять розкопки в стародавньому місті Нікополі, розташованому на північному заході Греції, досліджують храм, присвячений римським імператорам. Відкриття вдалося зробити на агорі, центральній площі міста. Воно пропонує нове розуміння містобудування та архітектури римської епохи, пише Greek Reporter.

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Нікополь, що означає "Місто перемоги", заснований після перемоги римлян у битві при Акції в 31 році до нашої ери. Місто, в якому колись проживало до 150 000 мешканців, побудував Октавіан, який згодом став імператором Августом, на честь перемоги над Марком Антонієм і Клеопатрою VII. Розташований як столиця регіону, Нікополь став значним міським і політичним центром у перші роки існування Римської імперії.

Нещодавні розкопки надали цінні відомості про архітектурні особливості цього місця Фото: Ministry of Culture

Нещодавні розкопки надали цінні відомості про архітектурні особливості цього місця. Дослідники виявили кахельну підлогу, яка, як вважають, була частиною агори, а також мармурову дошку на честь римських імператорів, напис на якій зберігся повністю неушкодженим.

Інша мармурова плита, хоча й збереглася лише частково, схоже, є вотивною присвятою, зробленою місцевим чиновником. Саму будівлю знайшли біля природного насипу, що вказує на дворівневу ринкову площу, подібну до тих, що існували в імперську епоху.

Структурні знахідки свідчать про масивний пропілон, який був єдиним входом з п'ятьма сходинками, що ведуть до будівлі, демонструючи масштаб і майстерність споруди. Ззовні будівлю прикрашали багато декоровані мармурові фасади, а розкопки виявили чорно-білу геометричну мозаїчну підлогу.

Також археологи виявили другий поверх, закритий переробленими архітектурними елементами, що підтверджує дві основні фази будівництва, які датуються імперським періодом, між II і IV століттями нашої ери.

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Учені зазначають, що споруда була ключовою громадською будівлею на міській агорі, яка широко використовувалася в імперський період. Хоча її точна функція залишається невизначеною, експерти вважають, що вона, ймовірно, присвячена поклонінню римським імператорам.

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