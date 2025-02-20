Рідкісна знахідка: у Польщі знайшли середньовічний дворучний меч (фото)

У Польщі група пошуковців виявила чудово збережений середньовічний меч. Ця знахідка, разом із двома сокирами, стала частиною колекції Острудського музею.

Related video

Нещодавно поблизу села Велика Тимава у Вармінсько-Мазурському воєводстві Польщі група пошуковців виявила дворучний середньовічний меч та дві сокири, датовані XIV-XV століттям нашої ери. Ця знахідка привернула увагу істориків та археологів завдяки чудовому стану меча, у якого досі повністю збереглися руків'я, ефес і гарда, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Експерти з Острудського музею відзначили, що меч має довжину трохи менше одного метра і має разючу схожість з півтораручними мечами, які широко використовували в Західній Європі в епоху пізнього середньовіччя. Його гостре лезо вказує на те, що насамперед призначений для пробивання обладунків — поширені бойові прийоми тієї епохи.

Лукаш Щепанський, археолог з Острудського музею, припустив, що знахідка може бути пов'язана із заплавами Оси — місцевістю, історично відомою своїм звивистим руслом річки. Він додав, що там могла існувати мостова переправа, що призвело до втрати цієї зброї її власником.

Ця знахідка привернула увагу істориків та археологів завдяки чудовому стану меча Фото: GRYF

Значення цієї знахідки виходить за межі її історичної цінності. Воєводський охоронець пам'яток передав зброю на зберігання до Острудського музею, де вже ведуться роботи з її консервації.

Проводяться рентгенівські дослідження, щоб оцінити внутрішній стан артефактів перед тим, як розпочати консервацію для їхньої стабілізації. Дослідники очікують, що після завершення процесу консервації меч та сокири будуть виставлені в постійній експозиції наприкінці цього року.

Ця знахідка є особливо важливою для музею, оскільки це перший дворучний меч, який поповнив їхню колекцію. Сам музей, розташований у колишньому тевтонському замку, присвячений збереженню середньовічної історії.

Важливо

Виготовлені з позаземного матеріалу: вчені виявили найбільшу колекцію незвичайних прикрас (фото)

Це останнє поповнення не лише розширює колекцію музею, але й надає цінну інформацію про зброю та військові практики пізнього середньовіччя, демонструючи постійну актуальність археологічних досліджень для розуміння історичних наративів.

Раніше Фокус писав про нове відкриття у Нікополі, Греція. Археологи досліджують храм, присвячений римським імператорам.

Також ми розповідали про відкриття гробниці фараона Тутмоса II. Це перше відкриття царської гробниці давньоєгипетського фараона з часів розкопок гробниці Тутанхамона у 1922 році.