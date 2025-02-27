Усе набагато складніше: вчені знайшли причину, чому наші предки будували не круглі споруди

Учені виявили, що архітектурний розвиток набагато складніший, ніж вони припускали раніше. Для цього дослідники проаналізували 118 споруд з 23 місць розташованих у Середземноморському регіоні та долині річки Йордан.

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Зазвичай вважається, що ранні людські суспільства будували переважно круглі споруди, які проіснували тисячі років, перш ніж наші предки перейшли до прямокутних конструкцій. Однак нові дослідження ставлять під сумнів це уявлення. Дослідники припускають, що ранній архітектурний розвиток набагато різноманітніший і складніший, пише IFLScience.

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Нещодавно археологи використали комп'ютерний аналіз для вивчення архітектурної еволюції ранніх поселень, побудованих між 15 000 і 8 500 роками тому. Вони вивчили 118 споруд з 23 місць, розташованих у Середземноморському регіоні та долині річки Йордан на півдні Леванту.

Результати показали, що архітектурний розвиток у цей період не йшов простим шляхом від круглих до прямокутних будівель. За словами дослідників, існувало значне розмаїття форм будівель, що суперечить традиційному уявленню про лінійну архітектурну еволюцію.

Дослідження показало, що найдавніші прямокутні будівлі будували представники натуфійської культури, спільноти мисливців-збирачів, які населяли територію теперішніх Ізраїлю, Йорданії, Лівану і Сирії, приблизно 15000-11500 років тому.

Попри таке раннє використання прямокутних форм, архітектурні форми в цей період були дуже різноманітними. Це свідчить про те, що стандартизовані будівельні звичаї ще встановилися повністю. Однак із розвитком неоліту архітектурні стилі стали одноманітнішими, що, можливо, відображає появу усталених будівельних традицій.

Сьогодні більшість будівель мають прямокутну форму, і для пояснення цієї тенденції запропонували кілька теорій. Одна з них полягає в тому, що гравітація відіграє вирішальну роль, оскільки плоскі підлоги забезпечують стабільність, а вертикальні стіни ефективно підтримують навантаження на конструкцію.

Крім того, прямокутні форми дозволяють ефективно використовувати простір, дозволяючи приміщенням щільно прилягати одне до одного. Історичні будівельні інструменти, такі як рейсшини та косинці, також сприяли проєктуванню та будівництву прямокутних будівель.

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Хоча в сучасній архітектурі переважають прямокутні проєкти, історія людських осель показує, що творчість у створенні будівельних форм ніколи не обмежувалася прямими лініями. Цей історичний погляд на архітектурну еволюцію нагадує нам, що людська винахідливість завжди формувала і продовжуватиме формувати простір, в якому ми живемо.

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