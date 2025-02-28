Обрабатывали золото тысячу лет: археологи обнаружили 3000-летний комплекс в Египте (фото)

Неподалеку от золотодобывающей шахты в Египте археологи обнаружили старинный комплекс, в котором обрабатывали золото 3 тысячи лет назад. Как отмечают ученые, это место функционировало в течение не менее 1000 лет.

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Археологи обнаружили 3000-летний комплекс по обработке золота в Джабаль Сукари, расположенном в провинции Красного моря в Египте. Двухлетние исследования проводились Высшим советом по делам древностей (SCA) в сотрудничестве с администрацией золотодобывающей шахты Сукари, пишет Heritage Daily.

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Команда раскопала, задокументировала и осторожно перенесла комплекс в безопасное место в трех километрах от его первоначального расположения, чтобы защитить его от активной добывающей деятельности.

По данным Министерства туризма и древностей Египта, комплекс датируется Третьим промежуточным периодом, временем, обозначенным политической нестабильностью и государственной фрагментацией. Эта эпоха совпала с распадом позднего бронзового века, повлиявшим на цивилизации всего древнего Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья, включая начало греческого Темного Средневековья.

Раскопки под руководством Генерального секретаря SCA Мохамеда Исмаила Халеда обнаружили различные особенности древнего места обработки золота, включая станции для измельчения, бассейны для фильтрации и отстаивания, а также глиняные печи, которые использовали для выплавки золота, добытого из кварцевых жил. Кроме того, здесь находился жилой район для золотоискателей и рабочих, а также мастерские, храмы, административные здания и бани, датируемые эпохой Птолемеев.

Ученые обнаружили различные особенности древнего места обработки золота, включая станции для измельчения, бассейны для фильтрации и отстаивания, а также глиняные печи, использовавшиеся для выплавки золота Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Архитектурные остатки римского и исламского периодов указывают на то, что это место действовало по меньшей мере 1000 лет, что отражает его историческую важность в добыче и обработке золота во время различных правящих культур в Египте.

Среди других находок — 628 остраконов с иероглифическим, демотическим и греческим текстом, бронзовые монеты времен Птолемея и терракотовые статуэтки греко-римского периода с изображением людей и животных. Также были найдены каменные статуэтки божеств, в том числе Бастет и Гарпократа.

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Халед отметил, что это открытие дает ценную информацию о древнеегипетских технологиях добычи полезных ископаемых, углубляя наше понимание социальной, религиозной и экономической жизни золотоискателей древности.

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