Красная принцесса Шелкового пути: китайские археологи обнаружили уникальные останки

Впервые в истории археологи обнаружили останки женщины с окрашенными киноварью зубами. До сих пор не находили никаких похожих останков, что делает открытие уникальным.

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В Китае археологи нашли древний скелет с зубами, окрашенными киноварью, что является первым известным случаем такой практики в истории. Останки принадлежат молодой взрослой женщине, которую назвали "Красной принцессой Шелкового пути" и датируются периодом между 2200 и 2050 годами, пишет IFLScience.

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Киноварь, состоящая из сульфида ртути, известна своими токсичными свойствами, поскольку ненадлежащее обращение с ней может привести к тяжелому отравлению. Несмотря на эту опасность, древние культуры по всему миру почитали красный минерал, в частности его историческое значение демонстрирует его присутствие на 8500-летней керамике в Китае.

В 2007 году археологи начали исследовать кладбище Шенцзиндянь в городе Турфан на северо-западе Китая, где они нашли скелет с красными зубами. Молекулярный анализ подтвердил, что красным пигментом действительно была киноварь, нанесенная с помощью связующего вещества, изготовленного из животного белка.

Это открытие является первым задокументированным случаем использования киновари для окрашивания зубов в древние времена. Из-за уникальности и потенциально высокого социального статуса этой молодой женщины исследователи назвали ее "Красной принцессой Шелкового пути", сравнив со знаменитой "Красной королевой" из Паленке, Мексика.

Считается, что женщина жила во времена династии Западная Хань и умерла в возрасте от 20 до 25 лет. В то время Турфан был важным узловым пунктом на Шелковом пути.

Примечательно, что в этом районе не нашли ни одной шахты по добыче киновари, что заставило исследователей предположить, что минерал привезли из дальних регионов через разветвленную торговую сеть, возможно, из других частей Азии или даже Европы.

Чтобы объяснить эту редкую практику, исследователи изучили тогдашние культурные верования. Красный цвет имел символическое значение в местных шаманских практиках, которые иногда сосредотачивались на идее, что душа человека находится в зубах. Следовательно, окрашивание зубов в красный цвет могло быть ритуальной попыткой достичь бессмертия.

Кроме того, исторические записи указывают на то, что киноварь, несмотря на ее токсичность, употребляли во время определенных целебных церемоний, чтобы вызвать трансовые состояния, продлить жизнь или отогнать злых духов. Считалось, что его психоактивные свойства облегчают общение с божествами.

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Исследователи отмечают, что точное значение этой археологической находки остается неопределенным. Ученые предполагают, что нанесение киновари могло служить религиозным, декоративным или лечебным целям.

Другая возможность заключается в том, что молодая женщина была вовлечена в шаманские ритуалы, как участница.

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