Червона принцеса Шовкового шляху: китайські археологи виявили унікальні останки

Уперше в історії археологи виявили останки жінки зі пофарбованими кіновар’ю зубами. Досі не знаходили жодних схожих останків, що робить відкриття унікальним.

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У Китаї археологи знайшли стародавній скелет із зубами, пофарбованими кіновар'ю, що є першим відомим випадком такої практики в історії. Останки належать молодій дорослій жінці, яку назвали "Червоною принцесою Шовкового шляху" і датуються періодом між 2200 і 2050 роками, пише IFLScience.

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Кіновар, що складається з сульфіду ртуті, відома своїми токсичними властивостями, оскільки неналежне поводження з нею може призвести до важкого отруєння. Попри цю небезпеку, стародавні культури по всьому світу шанували червоний мінерал, зокрема його історичне значення демонструє його присутність на 8500-річній кераміці в Китаї.

У 2007 році археологи почали досліджувати кладовище Шенцзіндянь у місті Турфан на північному заході Китаю, де вони знайшли скелет з червоними зубами. Молекулярний аналіз підтвердив, що червоним пігментом дійсно була кіновар, нанесена за допомогою сполучної речовини, виготовленої з тваринного білка.

Це відкриття є першим задокументованим випадком використання кіноварі для фарбування зубів у стародавні часи. Через унікальність і потенційно високий соціальний статус цієї молодої жінки дослідники назвали її "Червоною принцесою Шовкового шляху", порівнявши зі знаменитою "Червоною королевою" з Паленке, Мексика.

Вважається, що жінка жила за часів династії Західна Хань й померла у віці від 20 до 25 років. У той час Турфан був важливим вузловим пунктом на Шовковому шляху.

Примітно, що в цьому районі не знайшли жодної шахти з видобутку кіноварі, що змусило дослідників припустити, що мінерал привезли з далеких регіонів через розгалужену торгівельну мережу, можливо, з інших частин Азії або навіть Європи.

Щоб пояснити цю рідкісну практику, дослідники вивчили тогочасні культурні вірування. Червоний колір мав символічне значення в місцевих шаманських практиках, які іноді зосереджувалися на ідеї, що душа людини перебуває в зубах. Отже, фарбування зубів у червоний колір могло бути ритуальною спробою досягти безсмертя.

Крім того, історичні записи вказують на те, що кіновар, попри її токсичність, вживали під час певних цілющих церемоній, щоб викликати трансові стани, продовжити життя або відігнати злих духів. Вважалося, що його психоактивні властивості полегшують спілкування з божествами.

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Дослідники зазначають, що точне значення цієї археологічної знахідки залишається невизначеним. Вчені припускають, що нанесення кіноварі могло слугувати релігійним, декоративним або лікувальним цілям.

Інша можливість полягає в тому, що молода жінка була залучена до шаманських ритуалів, як учасниця.

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