Обробляли золото тисячу років: археологи виявили 3000-річний комплекс у Єгипті (фото)

Неподалік від золотодобувної шахти у Єгипті археологи виявили старовинний комплекс, в якому обробляли золото 3 тисячі років тому. Як зазначають вчені, це місце функціонувало впродовж щонайменше 1000 років.

Related video

Археологи виявили 3000-річний комплекс з обробки золота в Джабаль Сукарі, розташованому у провінції Червоного моря в Єгипті. Дворічні дослідження проводилися Вищою радою у справах старожитностей (SCA) у співпраці з адміністрацією золотодобувної шахти Сукарі, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Команда розкопала, задокументувала та обережно перенесла комплекс у безпечне місце за три кілометри від його початкового розташування, щоб захистити його від активної видобувної діяльності.

За даними Міністерства туризму і старожитностей Єгипту, комплекс датується Третім проміжним періодом, часом, позначеним політичною нестабільністю і державною фрагментацією. Ця епоха збіглася з розпадом пізньої бронзової доби, що вплинув на цивілізації всього стародавнього Близького Сходу та Східного Середземномор'я, включаючи початок грецького Темного Середньовіччя.

Розкопки під керівництвом Генерального секретаря SCA Мохамеда Ісмаїла Халеда виявили різні особливості стародавнього місця обробки золота, включаючи станції для подрібнення, басейни для фільтрації та відстоювання, а також глиняні печі, що використовували для виплавки золота, видобутого з кварцових жил. Крім того, тут знаходився житловий район для золотошукачів і робітників, а також майстерні, храми, адміністративні будівлі та лазні, що датуються епохою Птолемеїв.

Учені виявили різні особливості стародавнього місця обробки золота, включаючи станції для подрібнення, басейни для фільтрації та відстоювання, а також глиняні печі, що використовувалися для виплавки золота Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Архітектурні залишки римського та ісламського періодів вказують на те, що це місце діяло щонайменше 1000 років, що відображає його історичну важливість у видобутку та обробці золота під час різних правлячих культур в Єгипті.

Серед інших знахідок — 628 остраконів з ієрогліфічним, демотичним і грецьким текстом, бронзові монети часів Птолемея і теракотові статуетки греко-римського періоду із зображенням людей та тварин. Також були знайдені кам'яні статуетки божеств, у тому числі Бастет і Гарпократа.

Важливо

Статер Креза: як золото лідійського царя змінило сьогоднішній світ

Халед зазначив, що це відкриття дає цінну інформацію про давньоєгипетські технології видобутку корисних копалин, поглиблюючи наше розуміння соціального, релігійного та економічного життя золотошукачів древності.

Раніше Фокус писав про унікальне відкриття китайських археологів. Вони вперше в історії виявили череп, зуби якого були пофарбовані у червоний колір кіновар'ю, небезпечною сполукою з ртуті.

Також ми розповідали про єдиний знайдений центр виробництва обсидіанових дзеркал, який нещодавно знайшли турецькі дослідники. На думку вчених, саме звідси дзеркала з вулканічного скла поширилися по регіону.