Покровитель торгівлі і мандрівників: у Туреччині знайшли рідкісну статую грецького бога

Під час розкопок у турецькій провінції Анталія археологи виявили стародавні статуї кінця II – початку III століть н. е. Одна з них зображає Гермеса, грецького бога, якого вважали покровителем мандрівників та торгівлі.

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Археологи, які проводять розкопки в античному місті Аспендос, Туреччина, виявили мармурову статую Гермеса, а також фрагменти скульптур, що представляють божества з грецької міфології. Відкриття є частиною проєкту, спрямованого на збереження та вивчення історичного значення цього місця, пише Heritage Daily.

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Аспендос, розташований у турецькій провінції Анталія, був важливим греко-римським містом, яке перейшло під римський контроль у 190 році до нашої ери. Воно відоме своїм надзвичайно добре збереженим античним театром і розгалуженою системою акведуків. Серед інших визначних споруд — залишки стадіону, лазень, базиліки, агори та монументального фонтану, де вдалося зробити останні відкриття.

Нещодавно знайдена висічена з мармуру статуя зображує Гермеса, посланця богів, який часто асоціюється з мандрівниками, торгівлею та хитрістю. Артефакт розкопали біля південних в'їзних воріт міста. Поряд зі статуєю археологи виявили мармурові голови Афродіти та Ерота, а також фрагменти скульптур із зображенням Артеміди та Немезиди.

Експерти датують статую Гермеса кінцем II — початком III століття нашої ери на основі стилістичного аналізу. Фігура заввишки 1,65 метра, загорнута в плащ, тримає в руках гаманець і кадуцей — символічний жезл. Біля його лівої ноги стоїть баран, який у грецькій культурі уособлює силу і мужність.

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Представники влади, які здійснюють нагляд за розкопками, наголосили на важливості цих знахідок для розширення знань про мистецьку та культурну історію регіону. Проєкт продовжує надавати цінну інформацію про роль міста в римську епоху, зміцнюючи його статус як важливого археологічного об'єкта.

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