Доспехи против пули: ученые поставили точку в историческом споре (фото)

Средневековые доспехи развивались от примитивных конструкций до надежной брони, которая защищала от традиционного оружия. Однако с появлением огнестрельного оружия противостояние породило новые вопросы.

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Средневековые войны не ограничивалась традиционным оружием, таким как мечи и копья, поскольку появилось раннее огнестрельное оружие. Из-за этого возник вопрос, относительно того, смогут ли рыцарские доспехи выдержать пулю, пишет Live Science.

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Историки и эксперты исследовали этот вопрос, рассматривая эволюцию как доспехов, так и огнестрельного оружия. Порох, который произвел революцию в ведении войны, впервые разработали в Китае около 1200 лет назад, а уже в XIV веке он распространился в Европе.

В этот же период развилась технология изготовления доспехов, и к XV веку пластинчатые латы стали основным защитным снаряжением для европейских рыцарей, как отмечает Метрополитен-музей.

Столкновения рыцарей с огнестрельным оружием были относительно редкими, но с распространением огнестрельного оружия производители доспехов приспособились, создавая более прочные защитные конструкции. По словам историка Роджера Паули, между 1380 и 1600 годами развернулась технологическая гонка вооружений, в которой совершенствовались обе стороны.

Доспехи из Саттон-Ху Фото: Википедия

Эффективность средневековых доспехов против пуль зависела от различных факторов, в частности качества металла и типа используемого оружия. Паули предполагает, что ранним пистолетам могло быть трудно пробить хорошо изготовленную броню, особенно новую.

Исторические испытания показали, что некоторые более поздние конструкции брони могли выдерживать пули. Например, в 2017 году команда телевизионной программы "Нова" воссоздала нагрудник конца XVI века и обнаружила, что он успешно остановил пулю. Однако доспехи средневекового периода, как правило, не были рассчитаны на противодействие огнестрельному оружию.

Сегодня современные бронежилеты защищают солдат, поглощая и рассеивая удар снарядов. В отличие от них, средневековые доспехи не имели такой сложной конструкции.

Историк Питер Лордж отмечает, что средневековые китайские доспехи не эволюционировали в ответ на огнестрельное оружие, поскольку защитное снаряжение, способное останавливать пули, было дорогим и доступным только для состоятельных людей. Как следствие, большие армии, состоявшие из простых солдат, часто не имели пуленепробиваемых доспехов.

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Хотя средневековые пластинчатые доспехи обеспечивали значительную защиту, со временем их вытеснило развитие огнестрельного оружия. Усилия исторических оружейников противостоять этому оружию демонстрируют непрерывную борьбу между защитой и нападением в военной истории.

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