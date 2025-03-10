Нашли во время строительства газопровода: на Сардинии раскопали древний некрополь

На острове Сардиния случайно обнаружили древний пунический некрополь. Во время детальных раскопок археологи нашли многочисленные захоронения и артефакты.

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Во время строительства газопровода в Сесту, городе на Сардинии, Италия, удалось раскопать некрополь, датированный IV или III веком до н. э.. Открытие дает новое понимание древних погребальных практик финикийско-пунического периода, раскрывая связи региона с Карфагеном, пишет Heritage Daily.

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Во времена античности Карфаген расширил свое присутствие на юге Сардинии, установив контроль над нурагийскими землями. Этот шаг имел целью эксплуатировать минеральные богатства острова и получить господство над плодородными равнинами Кампидано.

До 509 года до н.э. Карфаген обеспечил себе южные и центрально-западные регионы Сардинии и удерживал власть, пока Рим не перехватил контроль в 238 году до н. э., включив Сардинию и Корсику в свои территории.

Работники компании Itargas, которые занимались установкой новой газораспределительной системы, откопали амфору и немедленно сообщили об этом в Археологическую инспекцию. В результате раскопок удалось найти шесть хорошо сохранившихся амфор, которые использовали для человеческих захоронений.

Также исследователи обнаружили керамические артефакты в ямах, высеченных в коренной породе. Эксперты определили метод захоронения как энхитризм — пунический погребальный обряд, который часто использовался для младенцев и маленьких детей.

Археолог Энрико Труду, специалист по финикийско-пунической истории, прокомментировал находку: "Мы все еще находимся на стадии раскопок, но я могу подтвердить, что в нескольких местах были обнаружены явные признаки пунических кладбищ".

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Ученый пояснил, что среди останков есть как дети, так и взрослые, а на соседнем участке, который сейчас исследуется, найдена керамика. Некрополь находится под современной дорогой и окружен промышленными и коммерческими структурами. Хотя полное раскапывание невозможно, эксперты отмечают важность анализа и сохранения уже найденных артефактов.

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