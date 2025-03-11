Находка возрастом 3500 лет: на музейной выставке впервые в истории показали уникальный артефакт

В музее Чорума впервые показали хеттскую льняную ткань, которая датируется XIV веком до н. э. Это уникальный артефакт, который сохранился до наших времен благодаря бескислородной среде.

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Клочок хеттской льняной ткани, которому 3500 лет, впервые выставлен на всеобщее обозрение после того, как его нашли во время раскопок на археологическом участке Сапинова в Турции. Этот редкий текстильный артефакт дает ценное представление о древнем ремесле и текстильном производстве, пишет Arkonews.

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Сапинова была ключевым городом бронзового века в Хеттской империи, расположенным в современном Ортакьой, провинция Чорум. Расположенный примерно в 70 километрах от Хаттусы, столицы империи, город играл важную роль как религиозный и административный центр.

Город также функционировал как военный центр и время от времени был домом для хеттских правителей. Археологический интерес к этому месту возник в 1989 году после того, как местный фермер нашел две клинописные таблички, что побудило к дальнейшим исследованиям, которые обнаружили важные исторические артефакты.

Хеттскую льняную ткань обнаружили в 1995 году во время раскопок под руководством профессора доктора Мустафы Зюэля и профессора доктора Айгюля Зюэля. Как один из немногих образцов текстиля, сохранившийся с этого периода в Турции, ткань прошла исследования в Ближневосточном техническом университете и Университете Анкары. Тестирование подтвердило ее происхождение с XIV века до нашей эры. С момента находки ткань бережно хранится в музее Чорума.

Ткань размером примерно 3×3 сантиметра, прикрепленная к фрагменту керамики размером примерно 24×20 сантиметров, была представлена общественности во время мероприятия, организованного Ассоциацией деловых женщин Чорума.

Губернатор Чорума Али Чалган подчеркнул важность находки, отметив три десятилетия усилий по сохранению артефакта. Он отметил, что артефакт является свидетельством высокого мастерства хеттской цивилизации, и выразил надежду, что он вдохновит на дальнейшие исследования и привлечет посетителей.

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Профессор доктор Айгюль Зюль, которая сыграла решающую роль в сохранении полотна, выразила благодарность всем, кто участвовал в раскопках и консервации артефакта. Она отметила, что сохранение артефакта в бескислородной среде позволило ему пережить тысячелетия, что делает его открытие особенно значимым.

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