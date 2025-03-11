Кошачий путь в Китай: ученые рассказали, как на самом деле коты оказались в Восточной Азии (фото)

Используя анализ ДНК кошачьих останков из Китая, ученые смогли установить, когда именно эти животные прибыли в Восточную Азию. Оказалось, что домашние кошки появились в Поднебесной гораздо позже, чем считали исследователи.

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Исследователи считают, что впервые коты прибыли в Китай во времена династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), вероятно, через торговые пути. Недавние генетические исследования показывают, что домашние кошки попали в Восточную Азию гораздо позже, путешествуя вместе с купцами и дипломатами, пишет Live Science.

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Исследование, проведенное учеными Пекинского университета, свидетельствует, что коты изначально считались редкими и престижными домашними любимцами среди китайской элиты.

"Изначально коты считались ценными, экзотическими домашними животными, — объясняет Шу-Джин Луо, главный исследователь Лаборатории геномного разнообразия и эволюции. — Их уникальное поведение, колеблющееся между отстраненностью и любовью к ласке, добавляло им привлекательности".

Одно из древнейших изображений домашних кошек в Китае Фото: Zheng H, Liu Y, Chi M. (2013). Chinese Archaeology

Домашние кошки(Felis catus) произошли от африканских диких котов(Felis silvestris lybica). Предварительные исследования показывают, что эти животные начали сосуществовать с людьми на Ближнем Востоке около 10000 лет назад, а затем распространились в Европу около 3000 лет назад.

Примерно до 600 года нашей эры небольшое количество кошек перевозили в ящиках и клетках через Центральную Азию в Китай. Торговцы и чиновники преподносили их в качестве подарков выдающимся деятелям, укрепляя их статус как символов престижа.

Задолго до появления домашних кошек древние общины в Китае жили рядом с леопардовыми котами(Prionailurus bengalensis), диким видом, обитавшим в этом регионе. Археологические данные свидетельствуют, что эти кошачьи жили в поселениях еще 5400 лет назад, однако нет никаких признаков того, что они были одомашнены.

Идея о том, что домашние кошки завезли во времена династии Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), также не имеет подтверждений, что побуждает исследователей пересмотреть хронологию их появления.

Чтобы раскрыть истинную историю котов в Китае, исследователи проанализировали ДНК 22 кошачьих останков из 14 археологических раскопок, охватывающих 5000 лет. Путем секвенирования ядерной и митохондриальной ДНК они определили, что 14 образцов принадлежали домашним котам.

Древнейшие останки, найденные в городе Тунван в провинции Шэньси, датируются 730 годом нашей эры, что подтверждает, что домашние кошки попали в Китай гораздо позже конца правления династии Хань.

Эти ранние домашние кошки имели специфическую генетическую подпись в митохондриальной ДНК, известную как клад IV-B. Эта линия является редкой для европейских и западноазиатских кошек, но очень похожа на обнаруженную у кота, который жил между 775 и 940 годами н. э. в Дзанкенте, Казахстан. Наличие этого генетического маркера подтверждает теорию о том, что коты путешествовали по Шелковому пути, попадая в Китай через налаженные торговые сети.

Исторические записи свидетельствуют, что первые домашние кошки в Китае были либо полностью белыми, либо макрелевыми с белыми пятнами. Образец из города Тонгван, идентифицированный как здоровый самец, вероятно, имел преимущественно белую шерсть и длинный хвост. Даже сегодня белошерстные кошки более распространены в Восточной Азии, чем в других частях мира.

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Популярность домашних кошек вышла за пределы элиты, повлияв на культурные обычаи и верования.

"Древние китайцы даже выполняли особые религиозные ритуалы, когда приносили кота в свой дом, рассматривая его не просто как собственность, а как почетного гостя", — отмечает Ло.

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