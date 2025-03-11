Котячий шлях до Китаю: вчені розповіли, як насправді коти опинилися у Східній Азії (фото)

Використовуючи аналіз ДНК котячих решток з Китаю, вчені змогли встановити, коли саме ці тварини прибули до Східної Азії. Виявилося, що домашні коти з’явилися у Піднебесній набагато пізніше, ніж вважали дослідники.

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Дослідники вважають, що вперше коти прибули до Китаю за часів династії Хань (206 р. до н. е. — 220 р. н. е.), ймовірно, через торгівельні шляхи. Нещодавні генетичні дослідження показують, що домашні коти потрапили до Східної Азії набагато пізніше, подорожуючи разом з купцями та дипломатами, пише Live Science.

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Дослідження, проведене науковцями Пекінського університету, свідчить, що коти спочатку вважалися рідкісними та престижними домашніми улюбленцями серед китайської еліти.

"Спочатку коти вважалися цінними, екзотичними домашніми тваринами, — пояснює Шу-Джин Луо, головний дослідник Лабораторії геномного різноманіття та еволюції. — Їхня унікальна поведінка, що коливається між відстороненістю і любов'ю до ласки, додавала їм привабливості".

Одне з найдавніших зображень домашніх котів у Китаї Фото: Zheng H, Liu Y, Chi M. (2013). Chinese Archaeology

Домашні коти (Felis catus) походять від африканських диких котів (Felis silvestris lybica). Попередні дослідження показують, що ці тварини почали співіснувати з людьми на Близькому Сході близько 10000 років тому, а потім поширилися до Європи близько 3000 років тому.

Приблизно до 600 року нашої ери невелику кількість котів перевозили в ящиках і клітках через Центральну Азію до Китаю. Торговці та чиновники підносили їх як подарунки видатним діячам, зміцнюючи їхній статус як символів престижу.

Задовго до появи домашніх котів стародавні громади в Китаї жили поруч із леопардовими котами (Prionailurus bengalensis), диким видом, що мешкав у цьому регіоні. Археологічні дані свідчать, що ці котячі жили в поселеннях ще 5400 років тому, проте немає жодних ознак того, що вони були одомашнені. Ідея про те, що домашні коти завезли за часів династії Хань (206 р. до н. е. — 220 р. н. е.), також не має підтверджень, що спонукає дослідників переглянути хронологію їх появи.

Щоб розкрити справжню історію котів у Китаї, дослідники проаналізували ДНК 22 котячих решток з 14 археологічних розкопок, що охоплюють 5000 років. Шляхом секвенування ядерної та мітохондріальної ДНК вони визначили, що 14 зразків належали домашнім котам.

Найдавніші рештки, знайдені в місті Тунван у провінції Шеньсі, датуються 730 роком нашої ери, що підтверджує, що домашні коти потрапили до Китаю набагато пізніше кінця правління династії Хань.

Ці ранні домашні коти мали специфічний генетичний підпис у мітохондріальній ДНК, відомий як клад IV-B. Ця лінія є рідкісною для європейських та західноазійських котів, але дуже схожа на виявлену у кота, який жив між 775 та 940 роками н. е. у Дзанкенте, Казахстан. Наявність цього генетичного маркера підтверджує теорію про те, що коти подорожували Шовковим шляхом, потрапляючи до Китаю через налагоджені торгівельні мережі.

Історичні записи свідчать, що перші домашні коти в Китаї були або повністю білими, або макрелевими з білими плямами. Зразок з міста Тонгван, ідентифікований як здоровий самець, ймовірно, мав переважно білу шерсть і довгий хвіст. Навіть сьогодні білошерсті коти більш поширені у Східній Азії, ніж в інших частинах світу.

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Популярність домашніх котів вийшла за межі еліти, вплинувши на культурні звичаї та вірування.

"Стародавні китайці навіть виконували особливі релігійні ритуали, коли приносили кота в свій дім, розглядаючи його не просто як власність, а як почесного гостя", — зазначає Ло.

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