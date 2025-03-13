"Мозг не воспринимает": кошка с интересным окрасом шерсти завоевала сердца 26 млн человек

В начале 2024 года хозяйка создала Китти страницу в TikTok и начала публиковать видео со своим домашним любимцем.

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Кошка, которую зовут Китти, стала настоящей звездой социальных сетей благодаря смешному трехцветному окрасу. Видео с домашним любимцем завирусились в TikTok, собрав более 26 миллионов просмотров. Зрители пишут, что она "завоевала их сердца".

Хозяйка уникального животного, Мариякарла Карузо из Италии, рассказала удивительную историю, как питомица появился в ее доме. В один мартовский день в 2021 году женщина услышала тихое мяуканье на улице. Когда она вышла на улицу, то увидела ужасную картину — на ветке дерева висел полиэтиленовый пакет, а внутри был новорожденный котенок.

История Китти

Спасенный пушистик нашел новый дом в семье Карузо. В начале 2024 года хозяйка создала TikTok-страницу, где начала публиковать видео с домашним любимцем.

Пользователи платформы поражены необычным окрасом кошки, на шубке которой в удивительном узоре гармонично сочетаются белый, черный и коричневый цвета. "Ее окрас всегда был таким. Это так называемая "ситцевая кошка". Узор очень специфический и забавный, должна признать", — рассказывает хозяйка.

Особенно популярным стало видео от 13 февраля, где кошка стоит возле раковины. Верхняя часть ее тела напоминает классического "кота-смокинга" с черно-белым окрасом, но передние лапки покрыты светло-коричневым мехом. Это создает эффект, будто Китти носит кардиган.

Мнения зрителей

Пользователи TikTok в восторге от необычного окраса животного. "Она надела кардиган на смокинг", — написал один из зрителей; "На этом принтер заклинило, но какой милый результат", — пошутил другой.

Видео собрало более 4,5 миллиона лайков и 20 тысяч комментариев. Юзеры назвали окрас Китти "генетическим джекпотом" и пошутили, что их мозг этого "не воспринимает".

Напомним, ранее мы показывали необычную реакцию 7-летнего кота по имени Тоу на появление в семье младенца. Владелица рассказала, что ее пушистый любимец был свидетелем многих ключевых моментов ее жизненного пути — от первой встречи с будущим мужем до свадьбы и, наконец, рождения малыша.

В другом случае, привлекшем внимание общественности, жена подала иск против своего мужа в Верховный суд Карнатака (Индия), обвиняя его в том, что он уделяет больше внимания и заботы домашнему коту, чем ей.