Кот прославился в сети благодаря "непристойному" узору на шерсти (фото)

Силуэт черного пятна на нижней части спины сразу же натолкнул людей на смешные идеи для выбора имени коту, но предложения были не такими, как ожидал владелец.

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Выбрать имя для домашнего питомца — непростая задача, поэтому один владелец обратился на тематический форум в Reddit и попросил пользователей сети предложить варианты, но ответы, которые он получил, были очень неожиданными.

Мужчина разместил фотографию кота с шерстью коричневого, белого и черного цветов, который спит на подставке для ног. За четыре дня эта публикация неожиданно для автора собрала более 27 тысяч лайков и почти 10 тысяч комментариев.

Кот с интересным узором на шерсти Фото: Reddit

Силуэт черного пятна на нижней части спины сразу же натолкнул людей на смешные идеи для выбора имени домашнему любимцу, но предложения были не такими, как ожидал хозяин.

Выбор имени для кота

"Возможно, у меня черная душа, но я вижу средний палец в этом черном пятне. Не буду давать никаких предложений по названию", — прокомментировал один из пользователей Reddit;

Другой поинтересовался: "Мне одному кажется, что это маяк на морском побережье?";

"А еще это похоже на снимок другого кота, который поднял хвост", — написал следующий юзер;

"Нет, чувак, это не хвост, а кое-что другое", — добавил еще один.

В конце концов, позже владелец пушистика прокомментировал свой пост, отметив, что кота теперь зовут Чили.

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

Кроме того, женщина подала жалобу на своего мужа, утверждая, что он больше заботится о домашнем коте, чем о ней. Это дело рассмотрел Верховный суд штата Карнатака (Индия).