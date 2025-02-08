Кіт прославився у мережі завдяки "непристойному" візерунку на шерсті (фото)

Силует чорної плями на нижній частині спини одразу ж наштовхнув людей на смішні ідеї для вибору імені коту, але пропозиції були не такими, як очікував власник.

Related video

Вибрати ім'я для домашнього улюбленця — непросте завдання, тому один власник звернувся на тематичний форум в Reddit й попросив користувачів мережі запропонувати варіанти, але відповіді, які він отримав, були дуже несподіваними.

Чоловік розмістив фотографію кота з шерстю коричневого, білого і чорного кольорів, який спить на підставці для ніг. За чотири дні ця публікація несподівано для автора зібрала понад 27 тисяч вподобайок і майже 10 тисяч коментарів.

Кіт з цікавим візерунком на шерсті Фото: Reddit

Силует чорної плями на нижній частині спини одразу ж наштовхнув людей на смішні ідеї для вибору імені домашньому улюбленцю, але пропозиції були не такими, як очікував хазяїн.

Вибір імені для кота

"Можливо, у мене чорна душа, але бачу середній палець у цій чорній плямі. Не буду давати жодних пропозицій щодо назви", — прокоментував один з користувачів Reddit;

Інший поцікавився: "Мені одному здається, що це маяк на морському узбережжі?";

"А ще це схоже на знімок іншого кота, який підняв хвіст", — написав наступний юзер;

"Ні, чувак, це не хвіст, а дещо інше", — додав ще один.

Зрештою, пізніше власник пухнастика прокоментував свій пост, зазначивши, що кота тепер звуть Чилі.

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

Крім того, жінка подала скаргу на свого чоловіка, стверджуючи, що він більше піклується про домашнього кота, ніж про неї. Цю справу розглянув Верховний суд штату Карнатака (Індія).